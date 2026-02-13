Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
Նարեկացին աղի մասին խոսելիս, ասում է՝ «աղը աղիներն է բժշկում՛»։

Իսկ ժամանակակից բժիշկ գիտնականները խորհուրդ են տալիս, թե քաղցած ստամոքսիդ ամեն առավոտ խմես ճաշի աղի համն ունեցող մեկ բաժակ ջուր, այդպես իսկ՝ բազում հիվանդություններից կազատվես։ Նաև նույն խորհուրդն են տալիս քաղցրը անգիտությամբ կամ ագահությամբ գործածող-չարաշահողներին, որի հետևանքով ճարպակալությամբ և կյանքի համար վտանգավոր այլևայլ հիվանդություններով են սկսում տառապել, ասում են․ «հենց ուզում ես քաղցր ուտել, մեկ-երկու կում թույլ աղաջուր խմիր, ցանկությունդ կանցնի։

Սակայն բազում են վկայությունները, որ Եկեղեցական կարգերով պահքի ու ծոմի համար սահմանված օրերին կամ ինչպես ասում են «միայն աղ ու հացով սնվելու օրերին» բազմաթիվ էլ բժշկումներ են տեղի ունենում։ Որովհետև ուղեկցվում են բարիք գործելով, աղոթքներով, մոմ ու ճրագ վառելով, խունկ ծխելով, մեղքերի խոստովանությամբ։

Իսկ մի պատառ հացն էլ համեմված է Աստծո մարդասեր Բնությամբ սրբացնող, բժշկող աղով։ Եվ այդ ամենը առավել է ծոմ ու աղոթքով պահքն անցկացնողների համար, քան միայն սննդաjին պահքով։

Մաքսիմ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

