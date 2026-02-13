Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » ՈՒշադրության արժանի իրողություններ Արևմուտքի ճեղքման մասին

ՈՒշադրության արժանի իրողություններ Արևմուտքի ճեղքման մասին

ՈՒշադրության արժանի իրողություններ Արևմուտքի ճեղքման մասին
13.02.2026 | 13:18

Մի կողմից՝ ճեղքում ԱՄՆ-ԵՄ հարաբերություններում, մյուս կողմից՝ ԵՄ-ի ներսում: Եվ ահա՝ հետաքրքիր գուցե և զվարճալի իրողություն. Մյունխենի 62-րդ անվտանգության համաժողովը (MSC) մեկնարկում է Գերմանիայում՝ ուրբաթ՝ փետրվարի 13-ին։ Բացումից առաջ MSC փորձագետները հրապարակել են միջազգային հարաբերությունների վիճակի վերաբերյալ իրենց տարեկան զեկույցը։

Այս տարվա զեկույցը կոչվում է «Ավերման տակ» և կենտրոնանում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալու հետևանքների վրա։ Զեկույցում նշվում է, որ ամերիկյան առաջնորդը «ձեռնարկել է գործող կառույցներն ու կանոնները կացնով ոչնչացնելու գործը»։ Մյուս կողմից,

հունվարի վերջին Եվրոպական խորհուրդը հաստատեց մի փաստաթուղթ, որը կոչ էր անում 2027 թվականի սկզբից լիովին արգելել ռուսական հեղուկացված բնական գազի ներմուծումը ԵՄ, ինչպես նաև դադարեցնել Ռուսաստանից խողովակաշարային գազի գնումները 2027 թվականի սեպտեմբերի 30-ից։ Սրա դեմ են քվեարկել Հունգարիան, Սլովակիան և, եթե չեմ սխալվում, նաև Չեխիան, որոնց տնտեսությունը այդ դեպքում կհայտնվի կոլապսի մեջ: Եվ՝ երրորդ հանգամանքը. ի տարբերություն Սթարմերի և Մերցի, Մակրոնը սկսել է փոխել իր արմատական հակառուսական հռետորաբանությունը: Երեկ նա անհրաժեշտ է համարել երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ: Նրան աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռյուտեն:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 75

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Խաղաղություն, որի գինը ես էի
Խաղաղություն, որի գինը ես էի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.