Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, անդրադառնալով Հայաստանում ատոմակայանի համար ամերիկյան փոքր ռեակտորների կառուցման հեռանկարին, հայտարարել է. «Կան հիմնավոր կասկածներ, որ նախագծի իրականացումը կնշանակի ներդրումներ Հայաստանի տնտեսությունում։ Ավելի շուտ, դա կլինի առքուվաճառքի գործարք, որը կկազմի երկրի տարեկան ՀՆԱ-ի մեկ երրորդից ավելին. վարկ, որը կվճարեն ոչ միայն հանրապետության ներկա, այլև ապագա սերունդները»։               
 
Ներքին լեգիտիմությունը կորցնելով՝ վարչախումբը փորձում է այն ստանալ մասնակի «արտաքին լեգիտիմության» տեսքով

13.02.2026 | 16:01

«Լեգիտիմություն» հասկացությունը քաղաքական բառապաշար է մտել ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո՝ «արտաքին լեգիտիմություն» տեսքով։

Իմաստն այն էր, որ ֆրանսիական հեղափոխությունը եվրոպական մյուս երկրների ժողովուրդների համար օրինակ էր և սպառնում էր միապետական կարգերին, ինչի պատճառով այդ երկրների իշխանությունները Ֆրանսիայի նկատմամբ թշնամաբար էին տրամադրված։ Այդ ժամանակ սկսեցին ասել, որ Ֆրանսիան չունի «արտաքին լեգիտիմություն»։

Հիմնականում այդ պատճառով Նապոլեոնն իրեն հռչակեց կայսր, ամուսնացավ Ավստրիայի արքայադստեր հետ՝ արտաքին լեգիտիմություն ստանալու համար։

2018 թվականի դավադրության հետևանքով Հայաստանի իշխանությունը նախկին խորհրդային տարածքի երկրներում, նաև իր մերձավոր հարևան երկրների շրջանում զրկվեց արտաքին լեգիտիմությունից։ Հիշենք Թուրքիայում, Բելառուսում, Ռուսաստանում նման փորձերն այդ ընթացքում, անգամ` Վրաստանի, իսկ Իրանի ու տոտալիտար Ադրբեջանի մասին խոսելն ավելորդ է։ Դա նույնպես իր դերն ունեցավ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ մեր հանդեպ եղած վերաբերմունքի առումով։

Այսօրվա Հայաստանի գործող վարչախումբը, կորցնելով ներքին լեգիտիմությունը, փորձում է այն ստանալ մասնակի «արտաքին լեգիտիմության» տեսքով, ինչի համար, բնականաբար, դա պետք է անի մեր ազգային շահերի հաշվին։

Ինչու՝ «մասնակի», որովհետև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար այս իշխանության տեսակը խորթ է, սակայն Հայաստանի կենսունակության հաշվին պետք է իրենց խնդիրները լուծեն ու օգնեն վարչախմբի վերարտադրմանը, իսկ տարածաշրջանի մյուս երկրների համար Հայաստանը շարունակում է պահպանել իր ցածր «արտաքին լեգիտիմությունը»։ Տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ զուտ սպառողական է։

Մոտ ժամանակների մեր գերագույն մարտահրավերը ներքին ու արտաքին լեգիտիմությունը վերականգնելն է։

Ստեփան Դանիելյան

