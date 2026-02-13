Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, անդրադառնալով Հայաստանում ատոմակայանի համար ամերիկյան փոքր ռեակտորների կառուցման հեռանկարին, հայտարարել է. «Կան հիմնավոր կասկածներ, որ նախագծի իրականացումը կնշանակի ներդրումներ Հայաստանի տնտեսությունում։ Ավելի շուտ, դա կլինի առքուվաճառքի գործարք, որը կկազմի երկրի տարեկան ՀՆԱ-ի մեկ երրորդից ավելին. վարկ, որը կվճարեն ոչ միայն հանրապետության ներկա, այլև ապագա սերունդները»։               
 
13.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 14
Դուք չեք գիտակցում, որ մտահոգությունների բեռան տակ կճզմվեիք ուղղակի, եթե չլինեին Ինձ հետ առանձնանալու այս ժամերը, երբ կարողանում եք վերանորոգվել լիովին: Սակայն այդպես էլ դուք չեք կարողանում ըմբռնել Իմ ներկայության զորացնող ու բժշկող հատկությունը: Այսօրինակ իմացությունը վեր է մարդկային ձեր կարողությունից:
Իմ ներկայությամբ ապրելը կբուժեր այս խեղճ ու հիվանդ աշխարհը, եթե ամեն օր մի հոգի կամ մի խումբ սպասեր Իմ ներկայությանը: Այնպես արեք, որ երբեք զանց չառնեք այն ժամանակը, որ հատկացված է ինձ հետ առանձնանալու համար:
Դուք աստիճանաբար Իմ ներկայությունը կստանաք` ֆիզիկական, իմացական և հոգևոր առումով: Այն մարդիկ, որ կտեսնեն ձեզ կամ առնչություն կունենան ձեզ հետ, ձեզ հետ ունեցած այդ հարաբերությամբ Ինձ կմոտենան և ձեր բարերար ազդեցությունը կամաց-կամաց կտարածվի:
Դուք երկրի մի կետը սուրբ տեղի կվերածեք: Աշխատեք շարունակ գործածել ձեզ ուրիշների օգուտի ու ձեր առաջադիմության համար, որովհետև այդ է այս ժամանակի մեջ ձեզ տրված պարտականությունը, սակայն լավագույնը, որ ձեր երկուսից մեկը կարող է անել Ինձ համար ու անում է` Ինձ հատկացված առանձնացումի այս ժամերն են:
Կարո՞ղ եք հասկանալ, այս բանի կարևորությունը:
Գիտե՞ք, որ ձեր յուրաքանչյուր մտածումը, գործունեությունը, աղոթքը, ցանկությունները հավաքվում ու Ինձ են մատուցվում հիմա, առանձնության այս նվիրական ժամին:
ՈՒրախ եղեք, որ Ես ձեզ հետ եմ:
Ես աշխարհ եկա այս բանի համար, որ մարդկանց առաջնորդեմ Աստծո մոտ` Նրա հետ հոգով խոսելու և առնչվելու համար:
