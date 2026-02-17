Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Հայաստանը ներսից կերած կլանների համար Նիկոլը գտածո է

Հայաստանը ներսից կերած կլանների համար Նիկոլը գտածո է

Հայաստանը ներսից կերած կլանների համար Նիկոլը գտածո է
14.02.2026 | 11:38

Նիկոլն արդեն 8 տարի է՝ վարչապետի աթոռին է: Նիկոլը վարչապետի աթոռին է թառել՝ ժողովրդին խոստանալով կուլակաթափ անել օլիգարխներին ու ապամոնտաժել օլիգարխիկ համակարգերն ու կլանները:

8 տարիների ընթացքում Նիկոլը ոչինչ չի արել օլիգարխների դեմ, ոչինչ չի արել կրիմինալ կլանների դեմ, մասնակցել է նրանց զավակների հարսանիքներին, կերել-խմել հետները, տըրնգի պարել… ու կթել:

Ոչինչ չի արել ու ոչինչ չի էլ անելու, որովհետև Նիկոլի միակ, կրկնում եմ՝ միակ սոցիալական հենարանը կրիմինալ կլաններն ու օլիգարխներն են՝ ձայն բերողների ու փող բաժանողների ինստիտուտով:

Հայաստանը ներսից կերած այս կլանների համար Նիկոլը գտածո է, որովհետև մի քանի պարկ փող դեմը շպրտելով ու մի քանի կեղտոտ ծառայություն մատուցելով՝ կարող են անել այն, ինչը չէին կարող անել տարրական տղամարդկային արժանապատվություն ունեցող այլ կառավարիչի պարագայում:

Այնպես որ հիշեք՝ երբ Նիկոլի նմանները մայում են օլիգարխիկ ու կլանային համակարգը վերացնելու մասին, գրպաններիդ տեր եղեք, որովհետև անցած 8 տարիներն նիկոլենք ապացուցել են, որ ընդունակ են ընդամենը 2 բանի՝ ձեզ թալանել ու ձեր Հայրենիքից մասեր հանձնել:

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Դիտվել է՝ 513

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.