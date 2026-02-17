Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Անգործության դիմաց՝ բարձր թոշակ ու աշխատավարձ

14.02.2026 | 13:25

Հայաստանում պատգամավորների թիվն անսահման ուռճացված է, և դա կատարված է հարկատուների հաշվին։

Անգամ միջազգային փորձի տեսանկյունից չի հիմնավորվում առնվազն 101 պատգամավոր ունենալու սահմանադրական կարգավորումը, ընդ որում, 101 պատգամավորից միշտ ավելին ենք ունեցել` բյուջեի վրա համապատասխան աննպատակ ծախսերով։

Համեմատության համար՝ բնակչությամբ անհամեմատ գերազանցող ԱՄՆ-ում երկպալատ օրենսդիրների թիվը միասին 535 է, Չինաստանում` առավելագույնը 3000` մշտապես գործող մոտ 200-հոգանոց կազմով։

3 մլն բնակչություն ունեցող պետություններում ամեն 100 հազարը թող մեկ պատգամավորի քվե տա, հատկապես, որ պատգամավորների զգալի մասը ակնհայտ ոչ օրենսդրական գործունեությամբ է զբաղված, բայց, իհարկե, հարկատուների հաշվին։

Հայաստանում 31 պատգամավորը լրիվ բավարար է օրենսդիր գործընթացն իրականացնելու համար, թե չէ, հարկատուների հաշվին կենսագրության մեջ պատգամավոր լինելը և անգործության դիմաց բարձր թոշակ ու աշխատավարձ ստանալը դարձել է շատ-շատերի, ցավոք սրտի, իրականացված, երազանքը, իհարկե` հարկատուների հաշվին։

Վահե Գրիգորյան

