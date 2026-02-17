Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Ադրբեջանական սարքովի պատմության մեջ հայն ու Հայաստանը ներկայացվում են որպես թշնամի

Ադրբեջանական սարքովի պատմության մեջ հայն ու Հայաստանը ներկայացվում են որպես թշնամի

Ադրբեջանական սարքովի պատմության մեջ հայն ու Հայաստանը ներկայացվում են որպես թշնամի
14.02.2026 | 17:15

Ադրբեջան անունով արհեստածին պետության բռնապետը մի ձեռքով խաղաղության պայմանագրի թուղթն է թափահարում, մյուս ձեռքով՝ ստորագրում տարատեսակ հայատյաց ծրագրերի ֆինանսավորման թղթի տակ։

Ամենաբարձր մակարդակակով մանկապարտեզներում, դպրոցներում ուշադրությունը հատուկ սևեռում են թշնամու կերպարի վրա։ Այդ կերպարը կերտում են, ոչ ավել-ոչ պակաս, հայից։ Ինչպես իրենց պետությունն է արհեստածին, այնպես էլ՝ պատմությունը, բայց հենց այդ պատմությունով էլ սկսվում է թշնամության գիտական քարոզը։ Ադրբեջանական պատմության մեջ, բոլոր գլուխներում, բոլոր դրվագներում հայն ու Հայաստանը ներկայացվում են որպես թշնամի, որպես վտանգ ներկայացնող, որպես եկվորներ։

Այսօր եկել հասարակություն են խաղացնում, թե բա՝ քաղհասարակության միջոցով ուզում ենք քարոզել խաղաղություն։ Մեկը չկա ասի՝ սկզբում ձեր դասագրքերը վերանայեք, ձեր մանկապարտեզների և դպրոցների միջոցառումների սցենարները վերանայեք, բեմականացումները վերանայեք, որտեղ հային սպшնելը հերոսացվում է։

Հա, ի դեպ, էն մարդասպшն ռամիլին ո՞ր արժանիքի համար եք հերոսացնում։

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 728

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.