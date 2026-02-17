Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Լինել ուժի ժամանակավոր պակաս ունեցո՞ղ, թե՞ իրավունքից հրաժարված ժողովուրդ

Լինել ուժի ժամանակավոր պակաս ունեցո՞ղ, թե՞ իրավունքից հրաժարված ժողովուրդ

Լինել ուժի ժամանակավոր պակաս ունեցո՞ղ, թե՞ իրավունքից հրաժարված ժողովուրդ
14.02.2026 | 18:17

«Եթե ուժ չունես՝ իրավունք էլ չունես»։ Այս միտքը հաճախ ներկայացվում է որպես սթափության նշան, որպես «իրականության հետ հաշվի նստելու», «ռեալ քաղաքականությունից հասկանալու» հասունություն։ Բայց իրականում սա պարտության հոգեբանության բանաձև է։

Այո՛, աշխարհը ցինիկ է։ Միջազգային քաղաքականությունը կառուցված է ուժի, շահի, ռեսուրսի վրա։ Բայց այդ նույն աշխարհում իրավունքները չեն ծնվել ուժից՝ դրանք ծնվել են պայքարից։ Եթե պատմությունը միայն ուժի մասին լիներ, փոքր ժողովուրդներ այսօր գոյություն չէին ունենա, ջնջված կլինեին՝ առանց հիշողության։ Սակայն պատմությունը նաև փոքր ազգերի դիմադրության, համառության և արժեքի պատմություն է։

Մարդու իրավունքները, ինքնորոշման իրավունքը, ցեղասպանությունների ճանաչման պահանջը կարող են տարիներով մնալ դիվանագիտական սառը դարակներում, բայց դրանք չեն վերանում։

Իսկ իրական վտանգը ուժերի անհավասարությունը չէ։ Իրական վտանգը ներսից հրաժարումն է։ Այն պահը, երբ հասարակությունը սկսում է կրկնել՝ «հարցը փակ է»։ Այդ պահին տեղի է ունենում ամենավտանգավորը՝ ոչ թե պարտություն, այլ ինքնահրաժարում։ Եթե հասարակությունը որոշում է, որ իրավունք ունի միայն ուժեղը, ապա վաղ թե ուշ կհամաձայնի, որ ինքն էլ իրավունք չունի։

Ընտրությունը պարզ է և անխուսափելի․ լինե՞լ ուժի ժամանակավոր պակաս ունեցող ժողովուրդ, թե՞ լինել իրավունքից հրաժարված ժողովուրդ։ Առաջինը պայքարի ճանապարհ է, իսկ երկրորդը՝ պատմությունից ջնջվելու ճանապարհ։

Հակոբ Հակոբյան

Դիտվել է՝ 708

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.