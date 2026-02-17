Ոչ թե ձգտում, այլ ներշնչում
14.02.2026 | 21:59
Ես պետք է կարողանամ գործածել ձեզ:
Աստվածային ուժը չի կարող քիչ լինել. այն լիովին բավարար է` աշխարհում կատարվող բոլոր գործերի համար:
Ինձ հարկավոր են ընտիր գործիքներ, որպեսզի Ես կարողանամ գործածել դրանք:
Աշխարհը կվերափոխվեր ու նոր շուք կստանար դարձյալ, եթե մարդիկ գիտակցեին այս իրողությունը:
Աշխարհը գերմարդու կարիք բոլորովին չունի, նա կարիք ունի գերբնական մարդկանց: Նրանց, ովքեր կամքի հզոր լարումով` իրենց կյանքից հետզհետե դուրս են վանում իրենց «ես»-ը և թույլ տալիս, որ Աստվածային զորությունը իրենց միջոցով գործի:
Երկիրը վաղն իսկ կարող է փրկվել, եթե քաղաքական գործիչները թույլ տային, որ Ես գործածեի իրենց:
ՈՒրեմն ձգտումի փոխարեն թող ներշնչանքը լինի. այդ ժամանակ է, որ վերջ կտրվի անգործությանը:
Ես շատ գործեր ունեմ կատարելու: Ես գործածում ու լավագույն ձևով վարձատրում եմ Իմ մշակներին. այս բանում դուք էլ կհամոզվեք, երբ ավելի ճիշտ գաղափար ունենաք Իմ կողմից տրված ձեր սեփական գործի մասին:
Մեկնաբանություններ