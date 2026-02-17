Աղոթարան
14.02.2026 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
Քառասուն օրական Մանուկ, որ մաքուր Կույսի գրկից ընծայվեցիր տաճարին,
և ընդունվեցիր արդար Սիմեոնի ու մարգարեուհի Աննայի կողմից,
ընդունիր նաև ի Քեզ ընծայված մեր աղոթքները։
Տե՛ր,
ինչպես Սիմեոն ծերունին Քեզ իր բազուկների մեջ առավ և տարիներով սպասեց, այնպես էլ մեզ շնորհիր համբերություն, առանց հուսահատության, որ մենք էլ արժանի դառնանք տեսնելու Քո անկշռելի սիրո ողորմությունը։
Քեզ Փա՜ռք, հավերժական աշխարհի Լույս,
այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն:
