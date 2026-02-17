Իսկ ես Փաշինյան Նիկոլին չեմ մեղադրում: Վերջինս հսկայական համակարգի ղեկավար է: Գեներալներ, քննիչներ, դատախազներ, ոստիկաններ, դատավորներ: Կրկնում եմ` մեծ համակարգ: Համակարգի անդամներն իմ, քո, նրա, մյուսի ծանոթ, ընկեր, հարևան, բարեկամներն են: Վստահ եմ` համակարգի անդամների հետ բոլորս այս կամ այն կերպ շփվում ենք: Նրանք մեզ ասում են, որ «հրաման ենք կատարում»: Մենք էլ համաձայնվում ենք, որ նրանք «հրաման են կատարում»: Եվ, վերջ: Բոլորս գոհ ենք մնում, քանզի տեսականորեն գտնում ենք վերացական «հրաման տվողին» և ներքուստ ուրախանում ենք և հպարտանում մեր ծանոթ, ընկեր, բարեկամ, հարևան «հրաման կատարողներով»: Այսինքն, արհեստականորեն և գիտակցաբար փակում ենք առաջացած խնդիրը: Իսկ մեր ծանոթ, ընկեր, բարեկամ, հարևան «հրաման կատարողները» շարունակում են «հրամաններ կատարել» և պարգևավճարներ ստանալ: Նրանք գիտեն, որ Հայաստանի բնակչության լայն շրջանակներում «հրաման կատարելու» արդարացումը «երկաթյա» ալիբի է:
Ափսոս, որ Հայաստանի միջին վիճակագրական բնակիչը դեռ չի հասկացել այն պարզ ճշմարռությունը, որը Վլադիմիր Վիսոցկին հասկացել էր դեռևս 1980 թվականին, այն է`
Пусть Жираф был неправ,
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
Թեպետ, կարծում եմ, որ նույնիսկ միջին վիճակագրական բնակիչ Հայաստանում գրեթե չի մնացել: Բոլորը «հրաման կատարողներ են»:
Կարեն Հեքիմյան