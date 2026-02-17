Հայաստանը՝ Եվրամիություն, եկեղեցին՝ Վատիկա՞ն

Ժողվարչապետ փաշինյանը, ի տարբերություն իր նախատիպ Ֆանտոմասի, բացարձակ կանխատեսելի է, սրա քայլերը քաղաքականությունից և անգլոսաքսոնական գրանտակերական-գործակալական շկոլայից հասկացողների համար չափազանց տեսանելի են: Այսպես, քրեական հետապնդում նախաձեռնվեց Վեհափառ տիրոջ նկատմամբ և արգելվեց ելքը երկրից՝ նախկին «եպիսկոպոս» սարոյան արմանի դատական գործի հետևանքով:
(Հիշեցնեմ դեպքերի քրոնոլոգիան. Վեհափառը սույն խայտառակությանն ազատել էր թեմակալի պաշտոնից, սա բողոքարկել էր, փաշինյան նիկոլի դատարանն էլ, բնականաբար, վարույթ էր ընդունել և պարտադրել Վեհափառին վերականգնել, ինչը իրավական նոնսենս է՝ ոչ մի երկրում դատարանը հոգևոր առաջնորդի կադրային որոշումներ չի քննարկում: Ի պատասխան սրբապիղծ սարոյանի դատական հայցի՝ Վեհափառը սրան կարգալույծ էր արել: Եվ այժմ Վեհափառին մեղադրում են դատական ակտ չկատարելու համար):
Չի բացառվում նաև Վեհափառ տիրոջ կալանքը, թեպետ դատական ակտ չկատարելը կալանք չի նախատեսում, բայց սրանց ո՞ր մի արածն է համապատասխանում օրենսդրությանն ու սահմանադրականությանը:
Ընթերցողին հիշեցնեմ նաև եկեղեցու հետ առճակատման բուն պատճառը: Փաշա-Զադե կոչվածն ու Էրդողան էֆենդին Հայ Առաքելական եկեղեցին հռչակել են տարածաշրջանային սպառնալիք, խաղաղության խոչընդոտ:
ՈՒստա Փաշա-Զադեն նաև երկու ղազիատ է հիմնել՝ Երևանում և Էջմիածնում, դեռ 2025-ի մայիսին (!):
Դե, հիմա ասեք. ի՞նչ պիտի անի Նոր Հայաստանը սույն ծրագրային դրույթները կյանքի կոչելու համար: Իհարկե, անելու է այն, ինչ անում է ժողվարչապետը: Մայ Աթոռը պետք է ազատվի Վեհափառից և հանձնվի արտաքին կառավարման, այլ կերպ ասած՝ արտապատվիրակվի՝ կամ Էրդողան էֆենդուն, կամ Վատիկանին, ինչը կնշանակի 1725 տարի անընդմեջ գոյատևած ինստիտուտի վախճան:
Հայտնի է, թե որքան չի սիրում ժողվարչապետը արտասահմանյան գործակալ, և նա ստիպված ազատում, մաքրում է մեր եկեղեցին Ռուսաստանից, ռուսական ազդեցությունից, որպեսզի Հայոց հայրապետը այլևս զեկույցներ չներկայացնի ռուս ավագ լեյտենանտներին: Բայց ժողվարչապետը Հայոց Հայրապետի զեկույցների համար այլ ատյան է փնտրում: Եվ, ըստ ամենայնի, արդեն գտել է:
Կարծում եմ, սրանք Հռոմի Լևոն 14-ի հետ պայմանավորվել են հետևյալի մասին. Հայ Առաքելական եկեղեցին ՈՒՆԻԱ է ստորագրում Վատիկանի հետ՝ 1596թ. ունիայի օրինակով, որը ստորագրվեց Վատիկանի և Լեհաստանի իշխանության ներքո հայտնված արևմտյան ռուսական թեմերի միջև, որոնք այսօր բանդերական են դարձել: Այդ թեմերն ընդունեցին Հռոմի պապի հոգևոր առաջնորդությունն ու գերակայությունը, բայց պահպանեցին ուղափառության որոշ նորմեր, ասենք, պատարագներն ու ժամերգությունները մատուցվում են հին սլավոներենով: ՈՒնիան ստորագրելուց հետո մեր եկեղեցին կզրկվի/կհրաժարվի առաքելահիմնությունից, Վատիկանին՝ նոր սրբավայրին, կփոխանցի իր սրբությունները (գեղարդը, Լուսավորչի աջը և այլն):
Եվ փաշինյան նիկոլը կհայտարարի, որ հայ եկեղեցին այսուհետ բացարձակ ինքնիշխան է, չկա այլևս ռուսական ազդեցություն, իսկ Արևմուտքին և թուրքին համբալ լինելն ամենևին էլ չի նշանակում ինքնիշխանության բացակայություն, ինչպես և ընդունված է՝ հավատալ և քարոզել հայ արևմտականների նեխած, պիղծ և հակազգային աշխարհում:
Ահա այսպիսի հեռանկար եմ ես տեսնում:
Կործանում մաղթենք Նոր Հայաստանի ժողվարչապետին սույն ծրագիրն իրականացնելիս:
Ամեն։
Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ