Սիրելի՛ հավատացյալներ, այսօրվանից սկսվում է Մեծ Պահքը՝ հոգու լռության, սրտի զարթոնքի և ներքին ճանապարհի ժամանակը։ Սա պարզապես սննդի սահմանափակում չէ, այլ մարդու ամբողջ էության՝ մտքի, սրտի և կամքի մաքրում։ Պահքը մեզ տրվում է որպես հնարավորություն՝ հեռանալու ավելորդ աղմուկից և վերադառնալու ինքներս մեզ ու Աստծուն։
Մեծ Պահքը մեզ հիշեցնում է, որ մարդը միայն հացով չի ապրում, այլ սիրով, խոնարհությամբ և ճշմարտությամբ։ Երբ զսպում ենք մարմինը, ավելի ազատ ենք դարձնում հոգին։ Երբ քիչ ենք խոսում, ավելի լավ ենք լսում։ Երբ հրաժարվում ենք նյութականից, սկսում ենք զգալ հոգևորի քաղցրությունը։
Այս օրերը թող լինեն ապաշխարության և ներողության օրեր․ ներելու ուրիշներին և ներողություն խնդրելու՝ Աստծուց ու մարդկանցից։ Թող մեր սրտերը դառնան կենդանի խորաններ, որտեղ ամեն օր մատուցվում է աղոթքի, լռության և սիրո զոհը։
Մեծ Պահքը մեզ տանում է դեպի Հարության լույսը։ Խաչի ճանապարհը չի ավարտվում մթությամբ, այլ բացվում է լուսավոր առավոտով։ Ուստի պահքը տխրության ժամանակ չէ, այլ լուռ ուրախության, որովհետև այն մեզ մաքրում է, բուժում և նորոգում։
Տեղեկացում.
Այսօր Ախթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում Սուրբ Պատարագի սկիզբը՝ ժամը 11:00։
Եվ սիրով հիշեցնում ենք․ ովքեր պահք պետք է պահեն, թող մասնակցեն Սուրբ Պատարագին և հաղորդվեն Սուրբ Խորհրդին, որպեսզի պահքը լինի ոչ միայն մարմնական զսպում, այլ հոգևոր սնունդ ու զորացում։
Թող այս սուրբ շրջանը լինի հոգևոր վերածնունդ բոլորիս համար։ Թող մեր քայլերը լինեն համբերությամբ, մեր խոսքերը՝ խաղաղությամբ, մեր գործերը՝ սիրով։ Եվ թող Աստծո լույսը առաջնորդի մեզ այս ճանապարհին՝ դեպի Նոր Կյանքը։
Օրհնյալ և հոգեպարար պահք բոլորիդ։
Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ