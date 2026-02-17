Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Դեռ ոչ ոք իր ոսկորների համար մի մարդաբոյ փոսից ավելին չի ստացել

Դեռ ոչ ոք իր ոսկորների համար մի մարդաբոյ փոսից ավելին չի ստացել

Դեռ ոչ ոք իր ոսկորների համար մի մարդաբոյ փոսից ավելին չի ստացել
15.02.2026 | 18:40

Ես չգիտեմ՝ ամենավերջում մենք հայտարարագիր ներկայացնու՞մ ենք, թե՞ չէ՝ հարկեր վճարու՞մ ենք մեր երկրային եկամուտների համար, լցնու՞մ ենք երկնային բյուջեն։ Չգիտեմ։

Շատերը գիտեն։ Ոմանք հարյուր տոկոսով համոզված են, որ ներկայացնում ենք, անգամ կարող են ճշգրիտ հաշվարկ անել՝ էսքան շահութահարկ, էսքան եկամտահարկ, էսքան սոցվճար, էսքան տուգանք։ Ուրիշները հարյուր տոկոսով համոզված են, որ ոչ մի հարկ էլ չենք վճարում՝ ինչ հասցնում ենք վերցնել, լրիվ մեզ ա մնում։

Իսկ ես չգիտեմ, ի՜նչ մեղքս թաքցնեմ, ես ոչ մի բանում համոզված չեմ, անգամ էն բաներում, ինչում հաստատ համոզված եմ։ Անկայուն, տատանվող անձնավորություն եմ։ Լենինը երևի իմ նմաններին կկոչեր... Ամոթ ա, ձեռս չի գնում՝ գրեմ։ Լենինը տենց էր՝ սիրում էր բոլորին ու ամեն ինչին գին ու պիտակ կպցնել՝ էլ ռենեգատ, էլ դեգեներատ, էլ օպորտունիստ, էլ ձախլիկ... կարծես սուպերմարկետի մենեջեր լիներ սև ուրբաթի նախօրեին։

Խելացի մարդիկ համարում են, որ պետք ա կյանքից վերցնել էն ամենն ինչ հնարավոր ա, իսկ վերջում կերևա՝ հարկ վճարելու՞ ենք, թե՞ չէ։ Բայց նրանք հաճախ էնքան են տարվում էդ գաղափարով, որ սկսում են ոչ թե կյանքից վերցնել, այլ ուրիշներից։ Մեռնելիս նրանց սալդոն միշտ դրական ա լինում։ Մենակ թե...

Մենակ թե, ու՞ր ա գնում էդ դրական սալդոն։ Ինչքան նայում եմ, դեռ ոչ ոք իր ոսկորների համար մի մարդաբոյ փոսից ավելին չի ստացել...

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 1807

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.