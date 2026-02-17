Հնչած հայտարարությունները և դրանց իրավական համատեքստը

2026 թվականի փետրվարի 15-ին «Дождь» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ըստ էության, հայտարարել է, որ Հայ Առաքելական Եկեղեցու 4–5 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ մինչ այժմ անպատիժ են մնացել, և խոսքը վերաբերում է մանկապղծության ծանր հանցագործությանը՝ ընդգծելով, որ նման հարցերին արձագանքելը իրավապահների կողմից կամ քաղաքական գործիչների քննադատությունը չի կարող դիտվել որպես հարձակման փորձ Եկեղեցու հանդեպ։
Սակայն մինչ այս պահը հանրային դաշտում չեն ներկայացվել կոնկրետ անուններ կամ ընթացիկ իրավական գործընթացներ, իսկ լրատվամիջոցների հրապարակումներում կալանավորված կամ դատապարտված եկեղեցականների թվում մանկապղծության մեղադրանքներ չեն արձանագրվել։
Ստացվում է վտանգավոր իրավիճակ․ հնչում են ծանր մեղադրանքներ՝ առանց ապացույցների կամ իրավական հետևանքների։
Այս հայտարարությունների համատեքստում առաջանում են հիմնավոր կասկածներ, որ իշխանությունները տվյալ անձանց քրեական պատասխանատվության սպառնալիքի ներքո կարող են օգտագործել քաղաքական նպատակներով, իսկ նրանցից մեկին նույնիսկ դիտարկել որպես Հայ Առաքելական Եկեղեցու հնարավոր Վեհափառ Հայրապետի ապագա թեկնածու՝ քաղաքական շահերը սպասարկելու նկատառումներով։
ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն
16.02.2026 թ.