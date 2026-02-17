Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Հնչած հայտարարությունները և դրանց իրավական համատեքստը

Հնչած հայտարարությունները և դրանց իրավական համատեքստը

Հնչած հայտարարությունները և դրանց իրավական համատեքստը
16.02.2026 | 11:19

2026 թվականի փետրվարի 15-ին «Дождь» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ըստ էության, հայտարարել է, որ Հայ Առաքելական Եկեղեցու 4–5 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ մինչ այժմ անպատիժ են մնացել, և խոսքը վերաբերում է մանկապղծության ծանր հանցագործությանը՝ ընդգծելով, որ նման հարցերին արձագանքելը իրավապահների կողմից կամ քաղաքական գործիչների քննադատությունը չի կարող դիտվել որպես հարձակման փորձ Եկեղեցու հանդեպ։

Սակայն մինչ այս պահը հանրային դաշտում չեն ներկայացվել կոնկրետ անուններ կամ ընթացիկ իրավական գործընթացներ, իսկ լրատվամիջոցների հրապարակումներում կալանավորված կամ դատապարտված եկեղեցականների թվում մանկապղծության մեղադրանքներ չեն արձանագրվել։

Ստացվում է վտանգավոր իրավիճակ․ հնչում են ծանր մեղադրանքներ՝ առանց ապացույցների կամ իրավական հետևանքների։

Այս հայտարարությունների համատեքստում առաջանում են հիմնավոր կասկածներ, որ իշխանությունները տվյալ անձանց քրեական պատասխանատվության սպառնալիքի ներքո կարող են օգտագործել քաղաքական նպատակներով, իսկ նրանցից մեկին նույնիսկ դիտարկել որպես Հայ Առաքելական Եկեղեցու հնարավոր Վեհափառ Հայրապետի ապագա թեկնածու՝ քաղաքական շահերը սպասարկելու նկատառումներով։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

16.02.2026 թ.

Դիտվել է՝ 588

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.