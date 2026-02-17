Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Էլ սեթևեթելու ժամանակը չէ

Էլ սեթևեթելու ժամանակը չէ

Էլ սեթևեթելու ժամանակը չէ
16.02.2026 | 11:34

Ինչո՞ւ Արամ կաթողիկոսը թեկուզ ուշացումով տակնուվրա չի անում քրիստոնյա աշխարհը։ Նա այդ հնարավորություններն ունի, ամեն օր նստում-վեր է կենում ղպտի, ասորի ու այլ եկեղեցիների առաջնորդների հետ։ Մեկ-երկու հայտարարությամբ ձեռքերը լվանալը ելք չէ։

Եթե չակտիվացավ, գործնական քայլերի չդիմեց՝ ուրեմն մտահոգությունս տեղին է։

Ինչի՞ն է սպասում։

Եթե նեռի նկրտումները հաջողվեն ու Էջմիածինը տկարանա՝ Սփյուռքի թեմերը կդադարեն ենթարկվել Էջմիածնին, ի՞նչ է լինելու նրանց ճակատագիրը։

Գուցե Անթիլիասը հենց դրա՞ն է սպասում՝ այդ թեմերը կլանելու համար։

Արամ կաթողիկոսը պարտավոր է փարատել այս մտահոգությունը, եթե, իհարկե, այս ամենը նրա սրտով չէ։

Կարո ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 603

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.