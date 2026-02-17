38 տարի առաջ այս օրը Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում ի ցույց դրվեց ազգային կամքը

Արցախցիները մեկ պահանջ ունեին՝ միացում Մայր Հայաստանին։ Այն ինքնորոշման գիտակցված հստակ քաղաքական պահանջ էր, որը ծնվեց պատմական արդարության զգացումից ու գոյաբանական սպառնալիքի գիտակցումից։
Վերածննդի հրապարակում ձևակերպվեց ճշմարտությունը.Արցախի հարցը տարածքի մասին չէր միայն։ Այն արժանապատվության, անվտանգության և հայկական պետականության ամբողջականության մասին էր։
Այսօր, 38 տարի անց, ազգային արժանապատվության վաճառքով ու պետական շահերի զոհաբերմամբ զբաղված նիկոլները փորձում են վերաշարադրել պատմությունը, սակայն հրապարակում հնչած պահանջը չի վերանում ու չի կարող վերանալ։
Քանի դեռ կա արցախցի, կա նաև վերադարձի իրավունքը։
Քանի դեռ կա ազգային հիշողություն, կա նաև քաղաքական օրակարգ։
Վերածնունդը չի ավարտվում…
Պահանջը մնում է…
Մետաքսե Հակոբյան