Անթասիբ ընդդիմություն

Խոցվել է հոգևոր Հայաստանի սիրտը` քրեական գործ է հարուցվել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Հայրապետի դեմ։
Մտավորականությունը լուռ է, ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական կազմակերպություններն ու կուսակցությունները լուռ են, ժողովեւրդը լուռ է, թերևս միայն մի բուռ լրագրողական աշխարհն է, որ սիրտ է պայթեցնում` մորմոքվում, պատեպատ զարկվում։
Ձայն բարբառո հանապատի։
Իսկ ու՞ր է ընդդիմադիր աշխարհը, հատկապես ընդդիմադիր կեցվածքի կուսակցությունները ` ՀՅԴ֊ն, «ՈՒժեղ Հայաստանը», «Հանրարապետականը», Քոչարյանականները, Ընդդիմադիր կեցվածքի պատգամավորախումբը, ԱԻՄ֊ը, Բևեռը և ծայրագուն այլ կազմակերպություններ։
Լռում են։
Կամ էլ խիստ զբաղված են.
Ընտրությունների են պատրաստվում։
Հայտարարում եմ հանուր բոլորի՝
Ընտրությունները հիմա են...
Ընտրությունները հիմա են...
Ընտրությունները հիմա են...
Վաղը ուշ կլինի։
Վաղը կարող է և չլինի։
Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ