Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը հրապարակել է հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի դեմ գործով հիշատակված ավելի քան 300 նշանավոր գործիչների անունները։ Ցուցակում ընդգրկված են նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին, բազմամիլիարդատերեր Բիլ Գեյթսը և Մարկ Ցուկերբերգը, երաժիշտներ Բոնոն և Բիյոնսեն, կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը։               
 
Նորություններ » Անթասիբ ընդդիմություն

Անթասիբ ընդդիմություն

Անթասիբ ընդդիմություն
16.02.2026 | 12:17

Խոցվել է հոգևոր Հայաստանի սիրտը` քրեական գործ է հարուցվել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Հայրապետի դեմ։

Մտավորականությունը լուռ է, ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական կազմակերպություններն ու կուսակցությունները լուռ են, ժողովեւրդը լուռ է, թերևս միայն մի բուռ լրագրողական աշխարհն է, որ սիրտ է պայթեցնում` մորմոքվում, պատեպատ զարկվում։

Ձայն բարբառո հանապատի։

Իսկ ու՞ր է ընդդիմադիր աշխարհը, հատկապես ընդդիմադիր կեցվածքի կուսակցությունները ` ՀՅԴ֊ն, «ՈՒժեղ Հայաստանը», «Հանրարապետականը», Քոչարյանականները, Ընդդիմադիր կեցվածքի պատգամավորախումբը, ԱԻՄ֊ը, Բևեռը և ծայրագուն այլ կազմակերպություններ։

Լռում են։

Կամ էլ խիստ զբաղված են.

Ընտրությունների են պատրաստվում։

Հայտարարում եմ հանուր բոլորի՝

Ընտրությունները հիմա են...

Ընտրությունները հիմա են...

Ընտրությունները հիմա են...

Վաղը ուշ կլինի։

Վաղը կարող է և չլինի։

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 567

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Փոսային ռենեսանս
Փոսային ռենեսանս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.