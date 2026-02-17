Բոլոր ժամանակներում եղել, կան և լինելու են իշխանավորներ, որոնք հարստացել, հարստանում և հարստանալու են շնորհիվ իրենց գրաված դիրքի: Այդպես եղել է նախկինում, այդպես շարունակվում է հիմա, այդպես է լինելու նաև վաղը:
Խնդիրն այն է, թե այդ իշխանավորը, վերցնելուց զատ, երկրին ու ժողովրդին ի՞նչ է տվել կամ ի՞նչ է տալիս:
Ոմանք ինչ-որ բան ստեղծում, նոր միայն եղածից թալանում են, իսկ ոմանք, առանց ստեղծելու, և՛ թալանում են, և՛ եղածը մաս-մաս հանձնում:
Ամեն դեպքում, երկիր թալանելը ծանր հանցագործություն է, իսկ թալանել և, միաժամանակ, հանձնելը, ոչ այլ ինչ, քան դավաճանություն:
Երանի այն ժողովրդին, որին կառաջնորդեն ստեղծողները և ոչ երբեք թալանողներն ու դավաճանները:
Սենոր Հասրաթյան