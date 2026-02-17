Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եթե հայ ժողովուրդը մերժի ՀՀ սահմանադրական կարգի տապալումը, ի՞նչ կլինի նիկոլյան «99-ամյա խաղաղության» հետ

16.02.2026 | 14:51

Շատ պարզ իրողություն կա` Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ՀՀ կրթական համակարգի, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցերում պայմանավորված են Ալիևի ուղիղ դիկտատով:

Վառ ապացույցը մյունխենյան հայտարարությունն էր, թե՝ հենց Հայաստանը փոխի Սահմանադրությունը, կստորագրեն պայմանագիրը:

Եթե, ըստ Փաշինյանի, խաղաղությունը եկել է, ապա, եթե հայ ժողովուրդը մերժում է ՀՀ սահմանադրական կարգի տապալումն ու չի քվեարկում հօգուտ արտաքին ագրեսորի պարտադրած Սահմանադրության, այդ դեպքում ի՞նչ կլինի նիկոլյան «99-ամյա խաղաղության» հետ:

Մտածեք այս մասին:

Արա Պողոսյան

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Փոսային ռենեսանս
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
