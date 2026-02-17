Եթե հայ ժողովուրդը մերժի ՀՀ սահմանադրական կարգի տապալումը, ի՞նչ կլինի նիկոլյան «99-ամյա խաղաղության» հետ

Շատ պարզ իրողություն կա` Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ՀՀ կրթական համակարգի, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցերում պայմանավորված են Ալիևի ուղիղ դիկտատով:
Վառ ապացույցը մյունխենյան հայտարարությունն էր, թե՝ հենց Հայաստանը փոխի Սահմանադրությունը, կստորագրեն պայմանագիրը:
Եթե, ըստ Փաշինյանի, խաղաղությունը եկել է, ապա, եթե հայ ժողովուրդը մերժում է ՀՀ սահմանադրական կարգի տապալումն ու չի քվեարկում հօգուտ արտաքին ագրեսորի պարտադրած Սահմանադրության, այդ դեպքում ի՞նչ կլինի նիկոլյան «99-ամյա խաղաղության» հետ:
Մտածեք այս մասին:
Արա Պողոսյան