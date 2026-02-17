Ոգեղեն ուժեր

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 17
Ոգեղեն ուժերը չեն նշանակում դեռևս հոգևոր ուժեր:
Մի՛ փորձիր նյութական միջոցներով հոգևորին հասնել: Եթե հնարավոր լիներ տեսնել, ապա կերևար, որ այդպես, հոգու գեղեցիկ թևերը հավասարեցնում ես երկրի ցեխին:
Առանձնացումի այս ժամերը ընդունիր իբրև Ինձ հետ հաղորդություն ունենալու թանկագին ժամանակ. պարտադիր չէ, որ այն օգտագործես հարցեր տալու և պատասխաններ ստանալու համար:
Հանդիպիր Ինձ հաղորդության մեջ:
Այդ է Հոգու սնունդը, որ Ես եմ հայթայթում:
Մի՛ ակնկալիր, որ Եկեղեցին կատարյալ լինի:
Աստծո տաճարի մեջ գտիր հնարավորությունը Ինձ մոտենալու:
Այս է կարևորը. մնացյալը` երևութական է, կարևորություն մի՛ տուր. կեղևը դատապարտված է ու պետք է դեն նետվի:
Ճշմարտությունը փնտրիր. գտիր Ինձ` կյանքի ճշմարիտ հացը: Ցորենահատիկը ճիշտ պատկերն է Իմ Եկեղեցու և Իմ Անձի:
Կարևորը իրական կյանքն է` տեսանելի Եկեղեցին կեղևն է, բայց կեղևը անհրաժեշտ է, որ ներկայացնի իր մեջ կյանք ունեցող ցորեն հատիկը, որ մարդն է:
