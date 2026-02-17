Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը մեղադրյալ է, նրան արգելվել է ելքը երկրից

Այսինքն, կիրառվել է խափանման միջոց: Հիշեցնեմ, որ խափանման միջոցը, լինի դա գրավ, կալանք կամ ստորագրություն, նպատակ ունի կանխել մեղադրայլի փախուստն ու նախաքննությունից թաքնվելը, ինչպես և նախաքննության վրա ազդելու հնարավորությունը:
Դե, քանի որ ժողվարչապետ փաշինյանն ընդհանրապես չի խառնվում դատաիրավական համակարգի աշխատանքներին, պետք է ենթադրել, որ Վեհափառ տիրոջ խափանման միջոցի որոշումն ընդունել է ինչ-որ մի քննիչ, ասենք, սիմոնիկը:
Կուզենայի տեսնել այդ սիմոնիկին՝ տիեզերական բոզերի վաստակին:
Եվ հարցնել՝ այդ ինչի՞ հիման վրա ես դու ընտրել այդպիսի խափանման միջոց:
Կասկած ես ունեցել, որ Վեհափառ տերը կփախչի երկրից ու քեզնի՞ց: Եկել ես այն համոզմունքին, որ նա կխոչընդոտի 21-րդ դարի ամենախայտառակ, ամենաանբարոյական և անօրինական քրեական գործի նախաքննությա՞նը:
Եթե հերդ լակոտ է, իսկ մերդ՝ բոզ, մտածել ես, թե Վեհափառն էլ կարող լակոտություն անել և թաքնվել Վիեննայո՞ւմ:
Ահա այս հարցերն են, որոնք անձամբ ես ուղղելու եմ փաշինյան նիկոլի քննիչին, որը, բնականաբար, աշխատում է բացառապես անկախ, առանց վերևից հրահանգների, անշահախնդիր և անկաշառ:
Մի բան է ինձ ուրախացնում: Այն, որ սրանք, մեղմ ասած, տավար են՝ չեն գիտակցում, թե ինչպիսի երկնային պատժի են արժանանալու, ինչպես են քրքրվելու դժոխքում:
Սպասենք այդ օրվան և զորակցենք Նոր Հայաստանի գեստապոյի ճանկերն ընկած մեր հոգևորականներին՝ Վեհափառ տիրոջ համբերատար և իմաստուն առաջնորդությամբ:
Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ