Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը մեղադրյալ է, նրան արգելվել է ելքը երկրից

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը մեղադրյալ է, նրան արգելվել է ելքը երկրից

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը մեղադրյալ է, նրան արգելվել է ելքը երկրից
17.02.2026 | 11:38

Այսինքն, կիրառվել է խափանման միջոց: Հիշեցնեմ, որ խափանման միջոցը, լինի դա գրավ, կալանք կամ ստորագրություն, նպատակ ունի կանխել մեղադրայլի փախուստն ու նախաքննությունից թաքնվելը, ինչպես և նախաքննության վրա ազդելու հնարավորությունը:

Դե, քանի որ ժողվարչապետ փաշինյանն ընդհանրապես չի խառնվում դատաիրավական համակարգի աշխատանքներին, պետք է ենթադրել, որ Վեհափառ տիրոջ խափանման միջոցի որոշումն ընդունել է ինչ-որ մի քննիչ, ասենք, սիմոնիկը:

Կուզենայի տեսնել այդ սիմոնիկին՝ տիեզերական բոզերի վաստակին:

Եվ հարցնել՝ այդ ինչի՞ հիման վրա ես դու ընտրել այդպիսի խափանման միջոց:

Կասկած ես ունեցել, որ Վեհափառ տերը կփախչի երկրից ու քեզնի՞ց: Եկել ես այն համոզմունքին, որ նա կխոչընդոտի 21-րդ դարի ամենախայտառակ, ամենաանբարոյական և անօրինական քրեական գործի նախաքննությա՞նը:

Եթե հերդ լակոտ է, իսկ մերդ՝ բոզ, մտածել ես, թե Վեհափառն էլ կարող լակոտություն անել և թաքնվել Վիեննայո՞ւմ:

Ահա այս հարցերն են, որոնք անձամբ ես ուղղելու եմ փաշինյան նիկոլի քննիչին, որը, բնականաբար, աշխատում է բացառապես անկախ, առանց վերևից հրահանգների, անշահախնդիր և անկաշառ:

Մի բան է ինձ ուրախացնում: Այն, որ սրանք, մեղմ ասած, տավար են՝ չեն գիտակցում, թե ինչպիսի երկնային պատժի են արժանանալու, ինչպես են քրքրվելու դժոխքում:

Սպասենք այդ օրվան և զորակցենք Նոր Հայաստանի գեստապոյի ճանկերն ընկած մեր հոգևորականներին՝ Վեհափառ տիրոջ համբերատար և իմաստուն առաջնորդությամբ:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 216

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Միաբևեռ ուժային աշխարհից բազմաբևեռին անցնելու անխուսափելի հետևանքները

Թրամփի իշխանության գալը և նրա կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում, տարբեր նկատառումներով, բացարձակապես նոր արտաքին քաղաքականություն սկսելը ցույց տվեց, որ գլոբալ քաղաքականության մեջ լիբերալ հեքիաթները վաղուց արդեն սպառել են իրենց, որի հետ՝ նաև արևմտակենտրոն աշխարհակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Թշնամուն չեն ճանաչում, չեզոքին թշնամի են սարքում
Թշնամուն չեն ճանաչում, չեզոքին թշնամի են սարքում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.