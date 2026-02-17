Թշնամուն չեն ճանաչում, չեզոքին թշնամի են սարքում:

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.02.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
17.02.2026 | 17:12

Բոլորդ լսած կլինեք այս բառերը, թե բա` Ղարաբաղի հարցով սկսվեց Սովետի քանդվելը:

Նաև լսած կլինեք սա, թե բա` ռուսները մեզ ու ադրբեջանցիներին իրար հետ կռվացրին:

Երկու իրար հակասող թեզ:

Հիմա էլ սրանք ասում են, որ Ղարաբաղը թոկ էր մեր վզին՝ ռուսների կողմից կապած:

Նաև ասում են, որ ռուսներն են Արցախը տվել Ադրբեջանին:

Էս երկուսն էլ են իրար հակասում: Ախր, եթե թոկ էր, բա խի՞ պիտի իրենք տային:

2020-ին ասում էին, որ 44-օրյան ռուսներն են սարքել, որ զորք մտցնեն Արցախ ու Սյունիքով միջանցք ստանան: Ինչքա՜ն եմ հարց տվել` ռուսների ինչի՞ն է պետք էդ միջանցքը: Ո´չ մի ադեկվատ պատասխան չեմ ստացել:

Հիմա նույն մարդիկ ուրախանում են, որ միջանքի տերը դառնում են ամերիկացիները: Ու ոչ մեկը ներողություն չի խնդրել, որ սուտ էր ասում:

Բա լավ, ո՞նց ա լինում, որ Ղարաբաղի հարց ա բարձրանում, ու դրանից տուժում է հենց Սովետը:

Ո՞նց ա լինում, որ Արցախը Ադրբեջանին անցնելուց մեր հետ տուժում է մի քիչ նաև Ռուսաստանը:

Ո՞նց ա լինում, որ միջանցքը յանի ռուսներն են ուզում, բայց այն վերցնում են ամերիկացիք:

Ո՞նց ա լինում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու պահին Մակրոնն ու Միշելն են քավոր կանգնած:

Ո՞նց ա լինում, որ ամեն անգամ մեզ ուզում են համոզել, որ ռուսները մեր դեմ են, բայց մեր ամեն անհաջողության արդյունքում շահում են Արևմուտքում:

Ու ոչ մի գոնե թեթև սանկցիա Ալիևի դեմ:

Հա, 1992-ին Արցախը կորցնելուն քիչ էր մնացել: Տեսնես ո՞նց սկսվեցին մեր հաղթանակները:

Ախր, հո ամեն ինչ կեղծելով չի՞:

Հեսա կասեն, թե ռուսների դարդն եմ: Բացարձակ տենց չի: Իհարկե Ռուսաստանն էլ մեղքի իր մեծ բաժինն ունի: Նրանք էլ իրենց խաղերի մեջ են խճճվել:

Բայց հարցը մեր սուտասանների մասին ա: Գոնե մի անգամ ներողություն չխնդրեցին սուտ ասելու համար:

Խաբում են ու չեն հոգնում:

Թշնամուն չեն ճանաչում, չեզոքին թշնամի են սարքում:

Այսօր աշխարհում չունենք ոչ մի երկիր, որ կարողանանք 100%-ով համարել բարեկամ երկիր:

Բա կարելի՞ է այդքան ապուշ լինել, որ թուրքից մեծ մասով զզվող աշխարհում չունենալ թուրքի դեմ 100%-անոց դաշնակից:

Միհրան Միրզոյան

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

.