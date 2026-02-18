Թող որ Ես անեմ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
17.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 18
Երբեք մի հրաժարվեք առանձնացումի այս ժամերից:
Բնավ էական չէ, թե ինչ եմ հայտնում ձեզ, կարևորն այստեղ այն է, որ ձեր դյուրաբեկ բնությունը մերձենալով` առնչվի Աստվածային ուժերի հետ: Զորավոր ուժերը արդեն իսկ տեղաշարժի մեջ են` ճշտորեն կատարելու համար Իմ կամքը:
Ահա մոտեցել է այն բաղձալի պահը, երբ Աստված Իր գութը հայտնելով` պիտի օրհնի ձեզ շռայլորեն:
Ձեզ թվում է, թե անելու շատ բաներ կան այս տագնապալի ժամանակի մեջ:
Մինչդեռ ամենակարևորը մեկն է` թույլ տվեք, որ ձեր կյանքի գործերն ընթանան կանոնավոր ու համաչափ կերպով:
Տեսեք` ինչպես եմ Ես ապահովում վաղվա արևի ծագումը:
Ոչ այնքան ուժգին խնդրանքն է, որ ապահովում է Աստվածային ունկնդրությունը, որքան որ հանգիստ ու հավատավոր խաղաղությամբ ձեր դժվարություններն ու մտահոգությունները Աստծո հայեցողությանը հանձնելը:
Նշանակում է` վստահիր Ինձ ու վերջ տուր քո վախերին:
Նմանվիր այն մանկանը, որ խճճված թելի կծիկը դնում է իր մոր ձեռքը, և ինքը դուրս վազում խաղալու:
Նա իր այդ լուռ վստահությամբ ավելի մեծ հաճույք է պատճառում իր մորը, քան եթե օգնության համար խնդրեր կամ աղերսեր, ինչը` ցավ պիտի պատճառեր մորը, որովհետև այդ նշանակում է, որ ինքը պատրաստ չէ օգնելու որդուն, երբ նա դրա կարիքը ունի:
