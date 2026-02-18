Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
Ազդակ՝ բոլորիս համար
18.02.2026

Եթե Իլհամ Ալիեւի ռեժիմը կարողանում է նույնիսկ Ռուբեն Վարդանյանի նման ՝ միջազգային կապերով, հեղինակությամբ ու ազդեցությամբ հայի նկատմամբ ցուցադրական դատավարություն իրականացնել, ապա խնդիրը մեկ անձի մասին չէ։

Սա ազդակ է բոլորիս համար։

Բայց սա չպետք է վերածվի համազգային ապատիայի։ Ընդհակառակը՝ պետք է սթափեցնի։ Երբ կարմիր գծերը բազմիցս հատվել են, իսկ «միջազգային հանրության» արձագանքները չեն փոխում իրողությունը, պարզ է դառնում՝ անվտանգության գլխավոր երաշխավորը մենք ինքներս ենք։

Խաղաղության մասին կարելի է խոսել միայն այն դեպքում, երբ կա ուժ, կարողություն ու ինքնուրույն որոշում կայացնելու պատրաստակամություն։

Ոչ ոք՝ ո'չ Մոսկվան, ո'չ Վաշինգտոնը, ո'չ Փարիզը, մեր փոխարեն պետություն չի պահելու։

Պետք է վերակազմավորվել, ուժեղանալ, կազմակերպվել եւ պատասխանատվություն վերցնել։ Պետության տերը պետության քաղաքացին է։

Գարիկ Ղազարյան

Մեկնաբանություններ

