Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
18.02.2026 | 10:36

Ես իհարկե շատ բան չգիտեմ, ես կասեի գրեթե ոչինչ չգիտեմ, բայց գիտեմ մի պարզ ճշմարտություն և վստահ կարող եմ ասել.

որտեղ պառակտում է, այտեղ դևերն են վխտում և սատանան է գործում, իսկ որտեղ միաբանություն է տիրում, այնտեղ Աստված է ներկա։

Միաբանությունը հզոր ուժ է, որը հրաշքներ է գործում, իսկ անմիաբանությունը բերում է անդառնալի կորուստների։

Մեր ազգը միշտ տուժվել է անմիաբանության պատճառով, մեզ միշտ պառակտելով են հաղթել։ Եկեք գոնե այս անգամ խոհեմ գտնվենք և թույլ չտանք, որ մեզ ամբողջովին հաղթեն։

Խորհենք այս մասին, գտնենք և ոչնչացնենք մեզ պառակտող ուժերին, քանի նրանք մեզ չեն ոչնչացրել։

Աստված մեզ օգնական

Գայանե ՊՈՂՈՍՅԱՆ

