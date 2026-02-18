Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
Փետրվարի 18-ը Արցախյան շարժման մեկնարկի օրն է

Փետրվարի 18-ը Արցախյան շարժման մեկնարկի օրն է

Փետրվարի 18-ը Արցախյան շարժման մեկնարկի օրն է
18.02.2026

Առաջին անգամ այդ օրը Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ հանրահավաք՝ Խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու հրամայականով: Հաջորդիվ՝ հանրահավաքներ Հայաստանում:

Արցախյան շարժումը հայ ժողովրդի պատմության բարդ, դժվարին, ծանր, միևնույն ժամանակ ամենալուսավոր շրջափուլերից մեկն է: Այն մեզ տվել է հաղթանակ, հպարտություն, ուժ, ինքնավստահություն, թույլ է տվել դուրս գալ հարմարվողի կարգավիճակից և դառնալ հաղթանակած:

Ցավոք, երբ եկավ այդ փառահեղ հաղթանակը պահպանելու բախտորոշ պահը, պարզ դարձավ, որ ժողովրդի մի մասը պատրաստ չէ պայքարելու հանուն այդ սրբազան հողի, հանուն իր նախնիների թափած արյան, իր սրբավայրերի: Դե, իսկ իշխանության մասով էլ արդեն պարզ է, նրանք դարձան թշնամուն ծառայող և նրանց պարտադրանքներն իրագործող:

Կարճ ասեմ, քանի որ Արցախի կորուստը ինձ համար մեծ ցավ է:

Առաջիկա ընտրությունները պետք է լինեն նաև քննություն մեր ժողովրդի համար՝ արդյոք ուզու՞մ է դուրս գալ զոհի հոգեբանությունից և կարգավիճակից ու անցում կատարել դեպի նոր փոփոխություն՝ արժեքային, գաղափարական առումով, թե՞ մնալու է հարմարվողականության թմբիրի մեջ:

Հավատով եմ լցված, որ Հայ ժողովուրդը զարթնելու է, և զարթոնք ու վերածնունդ լինելու է:

Հայկ Մովսիսյան

