Փետրվարի 18-ը Արցախյան շարժման մեկնարկի օրն է

Առաջին անգամ այդ օրը Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ հանրահավաք՝ Խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու հրամայականով: Հաջորդիվ՝ հանրահավաքներ Հայաստանում:
Արցախյան շարժումը հայ ժողովրդի պատմության բարդ, դժվարին, ծանր, միևնույն ժամանակ ամենալուսավոր շրջափուլերից մեկն է: Այն մեզ տվել է հաղթանակ, հպարտություն, ուժ, ինքնավստահություն, թույլ է տվել դուրս գալ հարմարվողի կարգավիճակից և դառնալ հաղթանակած:
Ցավոք, երբ եկավ այդ փառահեղ հաղթանակը պահպանելու բախտորոշ պահը, պարզ դարձավ, որ ժողովրդի մի մասը պատրաստ չէ պայքարելու հանուն այդ սրբազան հողի, հանուն իր նախնիների թափած արյան, իր սրբավայրերի: Դե, իսկ իշխանության մասով էլ արդեն պարզ է, նրանք դարձան թշնամուն ծառայող և նրանց պարտադրանքներն իրագործող:
Կարճ ասեմ, քանի որ Արցախի կորուստը ինձ համար մեծ ցավ է:
Առաջիկա ընտրությունները պետք է լինեն նաև քննություն մեր ժողովրդի համար՝ արդյոք ուզու՞մ է դուրս գալ զոհի հոգեբանությունից և կարգավիճակից ու անցում կատարել դեպի նոր փոփոխություն՝ արժեքային, գաղափարական առումով, թե՞ մնալու է հարմարվողականության թմբիրի մեջ:
Հավատով եմ լցված, որ Հայ ժողովուրդը զարթնելու է, և զարթոնք ու վերածնունդ լինելու է:
Հայկ Մովսիսյան