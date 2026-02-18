Էս զուռնի ձենը մարտի 28-ից հետո է լսվելու

ՔՊ կուսակցության նախընտրական ցուցակի ընտրությունների արդյունքները այդ կուսակցության մեջ մեծ դժոգոհություններ են առաջացրել, քանզի այդ կուսակցությունից ԱԺ շատ պատգամավորներ և այլոք հայտնվել են նախընտրական ցուցակի «պադվալում»։
Մարտի 27-ին և 28-ին կայանալու են ՔՊ նախընտրական ցուցակի առաջին 50 համարների ընտրությունները, ու դրանից հետո այս զուռնի ձայնը շատերի ականջն է խլացնելու։ Շատերն են հասկանալու, որ իշխանական կերակրատաշտից հեռու են նետվել, իրենց օգտագործել ու շպրտել են, իսկ իրենց մնացել է հայրենիք հանձնողի պիտակը։ Դրա արդյունքում լինելու են դժգոհողների գործողություններ, ՔՊ կուսակցության և իշխանության ներսից տեղեկատվական մեծ արտահոսք։
Ոսկան Սարգսյան