18.02.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) ուշադիր հետևում է Հայաստանի քայլերին՝ կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին դրանց համապատասխանության տեսանկյունից՝ ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ «Հայաստանը դուրս չենք թողնում դաշնակցային փոխգործակցությունից, միաժամանակ շարունակում ենք ուշադիր հետևել արևմտյան երկրների հետ նրա քայլերին»,- շեշտել է նա։               
 
Ե՞րբ եք կեղծավորություն արել՝ առա՞ջ, թե՞ հիմա

18.02.2026 | 13:10

Լրջին եմ տալիս

Նայում եմ և մի հետաքրքիր ֆենոմեն եմ նկատում ոմանց մոտ: Այդ ոմանք, համենայնդեպս, վերջին տարիներին ամենատարբեր առիթներով խոսել են ընդդիմադիր ուժերի համախմբման անհրաժեշտության մասին: Հորդորել են համախմբվել և իրար միս չուտել: Սակայն, ո՜վ զարմանք, հիմա, երբ այդ ընդդիմադիր ուժերից որոշներն ընտրությունների նախաշեմին միավորվում են, այդ նույն մարդիկ ինչ ասես ասում են այդ ուժերին: Հիմա ե՞րբ եք կեղծավորություն արել, երբ միավորվելու, համախմբվելու կոչե՞ր էիք անում, թե՞ այժմ, երբ դժգոհում եք, որ միավորվել են: Իհարկե, ամբողջական միավորում տեղի չի ունեցել, բայց իրար միավորվողներ կան, այդպես չէ՞: Անձամբ ես ընտրություններով սրանց հեռացնելը երբեք օպտիմալ տարբերակ չեմ համարել և չեմ համարում, բայց խոսքն այլ բանի մասին է: Հիմա համախմբվե՞ն, թե՞ չհամախմբվեն: Ժամանակին, երբ ինչ ասես ասում էիք, որ չեն համախմբվում, ինչու՞ էիք ասում, մոդա է՞ր: Հիմա էլ մոդա է ձեռք առնե՞լը: Շարժվեք սկզբունքներով, ոչ թե մոդայով, գուցե այդ դեպքում ինքներդ ձեզ չհակասեք: Մտածեք, կողմնորոշվեք, արեք ճիշտ հետևություններ և կհայտնաբերեք, որ այդ դեպքում շատերը ձեզ ավելի լուրջ են ընդունում:

Արամ Աբաջյան

Տարածաշրջանային

Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման հարցը դեռ մնում է օդում կախված. Թեհրանի դիվանագիտությունն ապշեցնում է իր ողջախոհությամբ ու հեռատեսությամբ

Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման հարցը դեռ մնում է օդում կախված. Թեհրանի դիվանագիտությունն ապշեցնում է իր ողջախոհությամբ ու հեռատեսությամբ

Իրանն արտահայտել է ինչպես բանակցելու, այնպես էլ վճռական գործողությունների և ԱՄՆ-ի բանակին հետ մղելու պատրաստակամություն: Ժնևում այսօր, ТАСС-ի փոխանցմամբ, ավարտվել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների երկրորդ փուլը...

Սոցցանցային գրառումներ

Թշնամուն չեն ճանաչում, չեզոքին թշնամի են սարքում
Թշնամուն չեն ճանաչում, չեզոքին թշնամի են սարքում

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
