Իրանի դեմ նոր պատերազմը օգուտ չի բերի տարածաշրջանին, ընդհակառակը, այն պարտվող կլինի՝ ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Մենք շարունակելու ենք բացատրել, որ նման ռազմական սրացումը և լարվածության աճը կհանգեցնեն մեր տարածաշրջանում ավելի մեծ անորոշության։ Քանի դեռ դիվանագիտության դուռը բաց է, հույս կա։ Մենք կպահպանենք և կամրապնդենք այդ հույսը»,- ընդգծել է Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Փողոցային դատարկությունը միշտ լցվում է բռնությամբ

Փողոցային դատարկությունը միշտ լցվում է բռնությամբ

Փողոցային դատարկությունը միշտ լցվում է բռնությամբ
18.02.2026 | 19:54

Այն, ինչ տեղի է ունեցել Աջափնյակում, պարզապես քրեական միջադեպ չէ, դա հետևանք է, սիրելիներս։

Երբ պետությունը ուժային համակարգը օգտագործում է ոչ թե հանրային անվտանգություն ապահովելու, այլ քաղաքական ճնշման համար,

երբ իշխանությունը տարիներով քայքայում է հասարակական նորմերը, արժեհամակարգն ու պատասխանատվության զգացումը,

փողոցում դատարկություն է առաջանում։ Իսկ փողոցային դատարկությունը միշտ լցվում է բռնությամբ։

Այս պայմաններում «խաղաղության» մասին խոսելն արդեն լկտի ցինիզմ է։

Վիրավորները, զոհը անիշխանության հայելային պատկերն է։

Երկիրը կառավարում են ստերով, կեղծիքը կեղծիքին է հաջորդում, սուտը՝ ստին, և սա անխուսափելիորեն տանելու է անվտանգության փլուզման ճանապարհով, ինչը ամեն օր կարելի է տեսնել:

Եվ այդ ճանապարհի վերջում պետություն չի մնում՝ միայն տարածք։

Գևորգ Կարապետյան

