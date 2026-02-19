Կրել, տոկալ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի դեմ նոր պատերազմը օգուտ չի բերի տարածաշրջանին, ընդհակառակը, այն պարտվող կլինի՝ ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Մենք շարունակելու ենք բացատրել, որ նման ռազմական սրացումը և լարվածության աճը կհանգեցնեն մեր տարածաշրջանում ավելի մեծ անորոշության։ Քանի դեռ դիվանագիտության դուռը բաց է, հույս կա։ Մենք կպահպանենք և կամրապնդենք այդ հույսը»,- ընդգծել է Էրդողանը։               
 
Փետրվարի 19
Փետրվարի 19
Մի՛ մոռացեք ձեր դժվարությունները դիմավորել սիրով և խնդությամբ: Վստահ եղեք, որ Ես ձեզ հետ եմ:
Հիշեք, որ մրցավազքի մեջ ամենակարևորը վերջին մետրերն են: Հուսախաբ մի՛ արեք Ինձ:
Ես երբե՛ք ձեզ հուսախաբ չեմ անի. Վստահե՛ք Իմ մեծ սիրուն:
Աշխարհից ելնող քանի՜-քանի աղոթքներ անպատասխան մնացին և այդ միայն այն պատճառով, որ թեպետ աղոթեցին, բայց չկարողացան տոկալ մինչև վերջ:
Կարծեցին, թե արդեն այնքան ուշ է, որ իրենք պետք է իրենց գլխի ճարը տեսնեն. հուսախաբվեցին` մտածելով, որ Ես այլևս չեմ կարող օգնել իրենց:
Մտաբերե՛ք Իմ խոսքերը.
«Ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի»:
Կարո՞ղ եք մինչև վերջ տոկալ: Եթե կարողանաք, ապա ձեր փրկությունը ապահովված կլինի:
Պետք է քա՛ջ լինեք համբերության մեջ, կարողանաք տոկալ սիրով ու խնդությամբ:
Ա՜խ, Իմ որդինե՛ր, Իմ դաստիրակության ձևը մի՞թե այդքան դժվար է ընդունվում ձեր կողմից:
Ընտիր ու գաղտնի գանձերի շտեմարանները պիտի բացեմ ձեզ համար. բաներ, որ անմատչելի են շատ շատերին: Ձեր ոչ մի կանչը անպատասխան չի մնա:
Ես ձեզ հետ եմ` ձեզ օգնելու համար:
Առաջ ընթացեք, ինչպես որ ասել ու պատվիրել եմ ձեզ:
Երբ դուք խոնարհությամբ համակերպվեք Իմ բոլոր ասածներին` հոգևոր, մտավոր ու ֆիզիկական հաջողությունը ձերը կլինի:
Սպասե՛ք, լռության ու դադարի պահեր ապրեք` համակված Իմ ներկայության գիտակցությամբ, որպեսզի ձեր հոգիները վայելեն հանգիստը, զորությունը, ուրախությունը և խաղաղությունը:
Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման հարցը դեռ մնում է օդում կախված. Թեհրանի դիվանագիտությունն ապշեցնում է իր ողջախոհությամբ ու հեռատեսությամբ

Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման հարցը դեռ մնում է օդում կախված. Թեհրանի դիվանագիտությունն ապշեցնում է իր ողջախոհությամբ ու հեռատեսությամբ

Իրանն արտահայտել է ինչպես բանակցելու, այնպես էլ վճռական գործողությունների և ԱՄՆ-ի բանակին հետ մղելու պատրաստակամություն: Ժնևում այսօր, ТАСС-ի փոխանցմամբ, ավարտվել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների երկրորդ փուլը...

Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»
Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
