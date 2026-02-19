Արհեստական բախում, որը բացառում է հաղթող՝ Երկրի ներսում, բայց երաշխավորում է համազգային շահի պարտություն

Դժվար է հանդիպել մարդու, ով կհավատա, որ Վեհափառ Տերը իբր պատրաստվում է դուրս հանել կաթողիկոսությունը և Եկեղեցու գանձերը, բարձրաստիճան մանկապիղծ եկեղեցականների մասին լուրերին և նմանաբնույթ այլ ծայրահեղ վարկաբեկիչ անմիտ հորինվածքներին: Պարզապես կան սակավաթիվ հաստիքային իբր հավատացողներ և հավատքից հեռու միամիտներ, իսկ եթե դա ունակ է փոխելու զուտ քաղաքական կտրվածքով ուժերի հարաբերակցությունը, ապա ոչ հօգուտ հակաեկեղեցական արշավ նախաձեռնած ուժերի: Վստահ եմ, որ դրանց չեն հավատում նաև ադրբեջանցի ու թուրք գործիչները, ուղղակի հրճվում են: Ցավալին այս դեպքում այլ է, մասնավորապես մտահոգողը ոչ միայն Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, այլև Երկրի միջազգային վարկի աննախադեպ անկման, ընդհանրապես կենսունակությունը իսպառ կորցնելու ճանապարհ հարթելն է: Սա արհեստական բախում է, որը բացառում է հաղթող՝ Երկրի ներսում, բայց երաշխավորում է համազգային շահի պարտություն:
Մեկ անգամ ևս հիշենք՝ Հայ Եկեղեցին բացառիկ հզոր արտաքին ցանցի տիրապետող եզակի ինստիտուտ է, որից խելամիտ օգտվելու դեպքում, մեր արտաքին և ներքին քաղաքականության արդյունքները կբազմապատկվեին: Աստված պահապան մեր Երկրին, ժողովրդին և Հայ Եկեղեցուն:
Գևորգ Դանիելյան