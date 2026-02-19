Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
19.02.2026 | 12:16

«Կամ չգիտեք թե մենք բոլորս, որ մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսով, Նրա մահո՛վ է, որ մկրտվեցինք։

Մկրտությամբ թաղվեցինք Նրա հետ մահվան մեջ, որպեսզի, ինչպես որ Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ Հոր փառքով, նույնպես և մենք քայլենք նոր կյանքով. որովհետև, եթե Նրա մահվան նմանությամբ տնկակից եղանք Նրան, պիտի լինենք նաև Նրա հարության նմանությամբ։

Այս իմացեք, որ մեր միջի հին մարդը խաչվեց Նրա հետ, որպեսզի քայքայվի մեղքի մարմինը և այլևս մենք չծառայենք մեղքին, որովհետև, ով մեռնում է, ազատ է մեղքից։

Իսկ եթե մեռանք Քրիստոսի հետ, հավատում ենք, թե Նրա հետ էլ կապրենք։

Գիտենք, թե Քրիստոս մեռելներից հարություն առած լինելով՝ այսուհետև չի մեռնի և մահը Նրան այլևս չի տիրի, որովհետև Նա, որ մեռավ, մեղքի համար մեռավ մեկընդմիշտ և Նա, որ կենդանի է, կենդանի է Աստծու համար։

Նոյնպես և դուք ձեզ մեռած համարեցեք մեղքի համար, բայց կենդանի՝ Աստծու համար, մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսով։

Այսուհետև մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացու մարմիններին՝ հնազանդեցնելու ձեզ իր ցանկություններին։

Եվ ձեր մարմնի անդամները, որպես անիրավության գործիք, ի ծառայություն մեղքի մի՛ պատրաստեք, այլ հանձնեցեք ձեզ՝ ի ծառայություն Աստծու, որպես մեռելներից կենդանի դարձածներ, իսկ ձեր մարմնի անդամները՝ արդարության գործիքներ՝ ի ծառայություն Աստծու, որպեսզի մեղքը ձեզ չտիրի. քանզի օրենքի տակ չեք, այլ՝ շնորհի»։

Հռոմեացիներին 6։ 3-14

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»
Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
