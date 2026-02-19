ԱՄՆ-ը, ըստ ամերիկյան լրատվական կայքի, Իրանի հետ պատերազմին ավելի մոտ է, քան կարծում են շատերը

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
19.02.2026 | 12:52

Կամ գուցե ավելի մոտ է Իսրայելը, որի պաշտոնյաներից երկուսի ասելով, Թել Ավիվը պատրաստվում է արդեն առաջիկա օրերին մարտական գործողություններ սկսել

ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը Ժնևում երեքշաբթի կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը պահպանում է Իրանի նկատմամբ ցանկացած գործողության հնարավորությունը:

«Ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն Իրանի նկատմամբ գործողությունների բազմաթիվ տարբերակներ ունի,- «РИА Новости»-ի փոխանցմամբ, հայտարարել է Վենսը երեկ ամերիկյան «Fox News» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում:- Մենք ունենք շատ հզոր զինված ուժեր, և նախագահը ցույց է տվել պատրաստակամություն օգտագործել դրանք: Նա ունի նաև ականավոր դիվանագիտական թիմ, և պատրաստ է կիրառել նրա հնարավորությունները նույնպես… Գործողությունների բոլոր տարբերակները բաց են մնում»:

Վենսը, «Аргументы и факты»-ի փոխանցմամբ, մասնավորապես հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը դիտարկում է ռազմական ուժի կիրառման հնարավորությունը, եթե Իրանի հետ բանակցային գործընթացն արդյունք չտա:

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև Ժնևում երեկ տեղի ունեցած բանակցություններում Թեհրանը, ինչպես ենթադրվում էր նախապես, մերժել է իր հրթիռային ծրագրի դադարեցման, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների համար Իրանի ներքին քաղաքականության վրա ազդելու հնարավորության վերաբերյալ Վաշինգտոնի հավակնությունները: Բանակցությունները կենտրոնացել են Իրանի միջուկային ծրագրի, մասնավորապես, մինչև զինական ուրանի վիճակի ուրանի հարստացման տեխնիկական հնարավորությունների վրա: Քննարկվել է նույնիսկ մինչև որոշսկի աստիճանի (60 տոկոս) հարստացված ուրանը Ռուսասատան արտահանելու հին տարբերակը:

Այնուհանդերձ, Իրանի ներկայացուցիչների խոսքով, երկիրը չի պատրաստվում հրաժարվել խաղաղ ատոմից, սակայն չի էլ ձգտում միջուկային զենք ձեռք բերել։ Ավելին. Իրանը հետաքրքրություն է հայտնել միջուկային էներգիայի տարածաշրջանային կոնսորցիումի ամերիկյան նախագծի ուսումնասիրության հարցում: Չի բացառվում, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է մրցակիցներին դուրս մղել իրանական ԱԷԿ-ների ոլորտից։ Մասնավորապես՝ Ռուսաստանին:

Ի տարբերություն 2025թ. հունիսի իրավիճակի, երբ ԱՄՆ-ն իր հետ բանակցությունները ծառայեցրեց որպես քողածածկոց Իրանին անսպասելի հարվածելու համար, Թեհրանն այս անգամ ձեռնարկել է կանխարգելիչ միջոցներ. նախապատրաստել են զանգվածային ապաստաններ մետրոյում, նշանակել են մի շարք ղեկավարների սպանության դեպքում նրանց փոխարինող իրավահաջորդներ, և այլն:

Դեռ 2015թ. Իրանն արդեն պայմանավորվել էր ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ՝ ամերիկյան պատժամիջոցների հանման դիմաց ուրանի հարստացումից հրաժարվելու մասին, բայց 2018-ին նույն Դոնալդ Թրամպը որոշեց այդ պայմանագրից դուրս գալ: Այնպես որ, իրանցիները բոլոր հիմքերն ունեն ԱՄՆ-ին չվստահելու։

Թեև Ժնևում Օմանի միջնորդությամբ ԱՄՆ-ի բանակցային թիմի (ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթկոֆի և Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների) և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի միջև մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո երկու կողմերն էլ նշել են, որ «որոշակի առաջընթաց» է գրանցվել, սակայն ենթադրություններ չեն եղել, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ մոտ ժամանակներս համաձայնություն ձեռք կբերվի: Բանակցությունների ավարտված փուլի մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն այն, ինչ հայտնի է, ամենևին չի տալիս լավատեսության հիմք: Թրամփը շարունակում է մեծացնել ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայությունն Իրանի մոտակայքում ՝ հասկացնելով, որ ուժի կիրառման հարցը մնում է բաց:

Ավելին. ինչպես, «Новости Mail»-ի փոխանցմամբ , գրել է ամերիկյան «Axios» պորտալը, ԱՄՆ-ն Իրանի հետ պատերազմին ավելի մոտ է, քան կարծում են շատերը: «Axios»-ը գրել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատրաստ է «սեղմել Մերձավոր Արևելքում լայնամասշտաբ պատերազմի ձգանը» ցանկացած պահի և նույնիսկ ավելի շուտ, քան ենթադրում է ամերիկացիների մեծ մասը:

Ինչպես նշված է հոդվածում, Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմական ուժերի աճը և Թրամփի ռազմատենչ հռետորաբանությունը թույլ չեն տա նրան «նահանջել» առանց Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի վերաբերյալ լուրջ զիջումների: Պարբերականն ընդգծել է, որ նրա խորհրդականներն ուժերի տեղակայումը չեն դիտարկում որպես բլեֆ: Ըստ «Axios»-ի, բոլոր նշանները ցույց են տալիս, որ Թրամփը «կքաշի ձգանը», եթե Վաշինգտոնը Ժնևի բանակցություններն անարդյունք համարի:

ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի խոսքով՝ Ժնևում անուղղակի բանակցությունները, որոնք ավարտվել են չորեքշաբթի, փակուղի են մտել, քանի որ իրանցի պաշտոնյաները հրաժարվել են ճանաչել Թրամփի նշած «կարմիր գծերը»: Կողմերի միջև, ըստ «Axios»-ի, կան լուրջ տարաձայնություններ, և ամերիկյան պաշտոնատար անձինք խանդավառված չեն:

«Axios»-ի աղբյուրների փոխանցմամբ, ԱՄՆ-ը կարող է «շատ շուտով սկսել է խոշոր մեկ շաբաթից ավելի տևող ռազմարշավ… լիարժեք պատերազմ, և ոչ թե հունվարյան կետային գործողություն, ինչպես Վենեսուելայում»:

Իսրայելցի երկու պաշտոնյաների խոսքով՝ Թել Ավիվը պատրաստվում է արդեն առաջիկա օրերին մարտական գործողություններ սկսել:

Շեֆը սկսում է ձանձրանալ (ստեղծված իրավիճակից): ԱՄՆ-ի նախագահի որոշ խորհրդականներ նրան զգուշացնում են Իրանի հետ պատերազմից, սակայն Թրամփի խորհրդականներից մեկի կարծիքով, 90% հավանականությամբ մենք կտեսնենք ակտիվ գործողություններ առաջիկա շաբաթների ընթացքում:

«Axios»-ը նշել է, որ այժմ Իրանի մոտակայքում են գտնվում ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի երկու ավիակիր խմբավորումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կրում է անձնակազմի ավելի քան 5000 մարդ: Ավիակիր խմբավորումների կազմում են նաև տասնյակ ռազմանավեր և հարյուրավոր կործանիչներ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում՝ չորեքշաբթի առավոտյան, ԱՄՆ-ն ավելի քան 150 չվերթով տարածաշրջան է մատակարարել զենքի և զինամթերքի լրացուցիչ համակարգեր և տեղափոխել ևս 50 կործանիչ։

Արթուր Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 103

