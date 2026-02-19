Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Ժնևյան բանակցություններն՝ առանց առաջընթացի

Ժնևյան բանակցություններն՝ առանց առաջընթացի

Ժնևյան բանակցություններն՝ առանց առաջընթացի
19.02.2026 | 13:26

Ավարտվեց Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև եռակողմ բանակցությունների երկօրյա փուլը:

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ժնևյան երկկողմ բանակցությունների երկրորդ փուլը նույնպես ավարտվեց առանց գործնական արդյունքների:

ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը հայտարարել է, որ չնայած բանակցություններում որոշակի առաջընթացի՝ Իրանը դեռևս պատրաստ չէ ընդունել ԱՄՆ պայմանները։ Իրանական կողմը խոստացել է երկու շաբաթվա ընթացքում վերադառնալ բանակցություններին՝ որոշ անհամաձայնությունների շուրջ ներկայացնելով լուծման իր առաջարկները։ Համաձայն տեղեկատվական հոսքերի՝ Սպիտակ տան աղբյուրներն առաջընթացի հավանականությունը ցածր են գնահատում, նշելով, որ դրա բացակայության դեպքում դիվանագիտական ուղին կարող է սպառված համարվել։

Միաժամանակ Իսրայելի ուժերը բարձրացնում են օպերատիվ պատրաստվածության մակարդակը։

Իսկ ԱՄՆ-ը վերջին 48 ժամվա ընթացքում էականորեն ավելացրել է իր օդուժի տեղակայումը Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում (48 հատ F-16, 12 հատ F-22, 18 հատ F-35 7 այլ տիպի օդուժ)։

Շոշափելի արդյունքների մասին չի հայտարարվել նաև ՈՒկրաինայի շուրջ բանակցություններում։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին զրույցն անվանել է «դժվար, բայց գործնական» և խոստացել է շարունակել այն։ ՈՒկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ ՈՒմերովը խոսել է որոշ առաջընթացի մասին՝ առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Կարծես ստացվել է հերթական ստանդարտ դիվանագիտական ձևակերպումները. «շարժում կա, բայց արդյունքներ չկան»։

Դատելով պաշտոնական և այլ տեղեկատվական աղբյուրներից՝ ՈՒկրաինայի շուրջ բականցությունները բաղկացած են երկու հիմնական բլոկից։ Ռազմական մասում կողմերը կարծես մոտ են համաձայնության գալ հրադադարի մոնիթորինգի մեխանիզմի շուրջ՝ ԱՄՆ-ի առանցքային դերակատարմամբ։ Թեև Կիևը պնդում է ավելի լայն եվրոպական մասնակցության վրա, ինչի հետ Մոսկվան համաձայն չէ։ Իսկ քաղաքական հարցերի բլոկում, որը հիմնականում վերաբերում է տարածքների կարգավիճակին՝ կողմերի դիրքորոշումները կարծես մնում են անհամատեղելի։

Առավելագույնը, ինչ Կիևը պատրաստ է քննարկել, ներկայիս առաջնագծի երկայնքով հակամարտության սառեցումն է՝ զորքերի հայելային դուրսբերմամբ։ Սա նշանակում է, որ խոսքը խաղաղության պայմանագրի մասին չէ, այլ երկարաժամկետ հրադադարի մասին։ ԱՄՆ-ը Կիևին կարծես ազդանշան է տալիս, որ Մոսկվան պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, սակայն Զելենսկին դժգոհում է, որ զիջումների կոչերն ուղղված են հիմնականում ՈՒկրաինային, այլ ոչ թե Ռուսաստանին։

Մասնագետները կարծում են, որ եթե ռազմական գործողությունների դադարեցման իմաստով բանակցային առաջխաղացումը հնարավոր է, ապա հակամարտության քաղաքական լուծումների շուրջ բանակցությունները կարող են մտնել փակուղի:

Արտակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 89

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»
Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.