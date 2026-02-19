Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Փոքրիկ մոմի լույսը

Փոքրիկ մոմի լույսը

Փոքրիկ մոմի լույսը
19.02.2026 | 13:49

Հակված չեմ գույները խտացնել, բայց ինձ պես շատերն իրենց հոգևոր-գաղափարական շրջափակման մեջ են զգում հիմա: Քո երկրում վտարանդի, չասեմ՝ վտարակ, լինելն անարգանքի աստիճանի պատիժ է: Սա էլ կանցնի, մեր տեղը կվերգտնենք նույն լիցքերով ու առաքելությամբ: Մեզ, ամեն արարող հայի համար նոր արևներ հաստատ բացվելու են: Ուղղակի չմոռանալ, որ արևը միշտ արևելքից է ծագում, ինչ էլ կատարվի երկրի վրա: Իմանալ արևի տեղը: Իմանալ, թե ովքեր են երկրի լուսատուները կրում իրենց հոգիներում, որ ապավինես ու արժևորես նրանց:

Եթե փոքրիկ մոմից էլ թույլ լույսն անգամ խորհրդանշորեն է առկայծում հեռուներում, հարկ է հավատալ, որ այն քեզ ու յուրայիններիդ համար է: Երկրի համար է: Թեկուզ դա բնագիր, թե փոխադրված բանի տեսքով լինի:

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հ.Գ.

Էս կարճ մտորումն առիթային է. Չինաստանի գրական խոշոր համացանցային հարթակներից մեկն անդրադարձել է իմ ստեղածգործություններին՝ դրանցից մի համեստ շարք թարգմանաբար ներկայացնելով իր ընթերցողներին: Փոքրիկ մոմի լույս՝ արևելքում:

Դիտվել է՝ 87

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»
Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.