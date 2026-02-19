Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Այժմ Թուրքիայի հիմնական հենարանը իր կայսերական անցյալն է

19.02.2026 | 14:01

Նայում եմ Թուրքիայի ցուցանիշները` տնտեսական, կրթական, ժողովրդագրական, ռազմական, ֆինանսական և այլն:

ՈՒժի տեսանկյունից Թուրքիան իր ուժը զարգացրել է անհամաչափ` ռազմական և ռազմարդյունաբերական ուժը բավականին բարձր մակարդակի է, տնտեսական ուժը` խիստ անհամաչափ, համապարփակ ուժի տեսանկյունից Թուրքիայի պետության ուժի թե նյութական և թե ոչ նյութական ակտիվը աստիճանաբար ենթարկվելու է դեֆորմացիայի, եթե շարունակվեն տնտեսական զարգացման այս տեմպերը, ռեսուրսները բաշխվեն անհամաչափ, տարածքային զարգացման տեսանկյունից լինի բևեռացված:

Այժմ Թուրքիայի հիմնական հենարանը իր կայսերական անցյալն է, որից ստացած ուժի ոչ նյութական ակտիվը դեռևս մանևրելու և գործելու հնարավորություն է ընձեռում:

Բայց դա չի կարող երկար տևել:

Թերևս սա պատճառներից մեկն է, որ Թուրքիան փորձում է հնարավորինս շուտ ստանալ հասանելիություն սիրիական և միջինասիական, աֆրիկյան ռեսուրսներին:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

