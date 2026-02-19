Տիրադավներին թիկնապահություն անող և ցուցարար ծեծող ոստիկանություն ունեցող երկրում հանցագործությունները պետք է աճեն

Կրկին թիրախում ՆԳ նախարար Արփինեն է, որին մեղադրում են Երևանում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների համար, որի հետևանքով 1 մարդ սպանվել է, 10-ը վիրավոր են։
Հայաստանի չափ բնակչություն ունեցող, բայց նորմալ երկրի պարագայում, ոչ թե ՆԳ նախարարը, այլ ողջ կառավարությունը հրաժարական պետք է տար։
Բայց հայաստանում ամեն ինչ նորմալ է, քանի որ այս ամենի ԹԻՎ ՄԵԿ մեղավորը ոչ թե Արփինեն է, այլ նրա շեֆը՝ Նիկոլ Անհողը, ով դիտավորյալ երկրում ստեղծել է կառավարելի քաոս։
Ոստիկանությունը, որը պետք է կանխի հանցագործությունները, բացահայտի ապօրինի պահվող զենքերը և այլն, իրականում խայտառակ հանցագործություններից հետո նոր է քայլեր ձեռնարկում և առանց ամոթի խրոխտ հայտարարություններ տարածում արդեն տեղի ունեցած հանցագործությունների բացահայտման վերաբերյալ։
Իսկ Հայաստանի ոստիկանությունն այս խայտառակ վիճակում է, քանի որ զբաղվում է իրեն չվերաբերող գործերով։
Օրինակ, ցույցեր է ցրում, ցուցարարներին է ծեծում և բերման ենթարկում, պոռնկաբարո ինչ-որ հակաեկեղեցականների համար թիկնապահություն է անում և այլն։
Այդ պատճառով էլ Փարաքարի համայնքապետին են սպանում, Երևանը վերածում են մարտադաշտի ու ՆԳՆ ղեկավարը պաշտոնանկ չի արվում, քանի որ մեղավորը կառավարության շենքում նստած «հարբեցող ծաղրածուն» է։
Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ