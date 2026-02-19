Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Տիրադավներին թիկնապահություն անող և ցուցարար ծեծող ոստիկանություն ունեցող երկրում հանցագործությունները պետք է աճեն

Տիրադավներին թիկնապահություն անող և ցուցարար ծեծող ոստիկանություն ունեցող երկրում հանցագործությունները պետք է աճեն

Տիրադավներին թիկնապահություն անող և ցուցարար ծեծող ոստիկանություն ունեցող երկրում հանցագործությունները պետք է աճեն
19.02.2026 | 14:33

Կրկին թիրախում ՆԳ նախարար Արփինեն է, որին մեղադրում են Երևանում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների համար, որի հետևանքով 1 մարդ սպանվել է, 10-ը վիրավոր են։

Հայաստանի չափ բնակչություն ունեցող, բայց նորմալ երկրի պարագայում, ոչ թե ՆԳ նախարարը, այլ ողջ կառավարությունը հրաժարական պետք է տար։

Բայց հայաստանում ամեն ինչ նորմալ է, քանի որ այս ամենի ԹԻՎ ՄԵԿ մեղավորը ոչ թե Արփինեն է, այլ նրա շեֆը՝ Նիկոլ Անհողը, ով դիտավորյալ երկրում ստեղծել է կառավարելի քաոս։

Ոստիկանությունը, որը պետք է կանխի հանցագործությունները, բացահայտի ապօրինի պահվող զենքերը և այլն, իրականում խայտառակ հանցագործություններից հետո նոր է քայլեր ձեռնարկում և առանց ամոթի խրոխտ հայտարարություններ տարածում արդեն տեղի ունեցած հանցագործությունների բացահայտման վերաբերյալ։

Իսկ Հայաստանի ոստիկանությունն այս խայտառակ վիճակում է, քանի որ զբաղվում է իրեն չվերաբերող գործերով։

Օրինակ, ցույցեր է ցրում, ցուցարարներին է ծեծում և բերման ենթարկում, պոռնկաբարո ինչ-որ հակաեկեղեցականների համար թիկնապահություն է անում և այլն։

Այդ պատճառով էլ Փարաքարի համայնքապետին են սպանում, Երևանը վերածում են մարտադաշտի ու ՆԳՆ ղեկավարը պաշտոնանկ չի արվում, քանի որ մեղավորը կառավարության շենքում նստած «հարբեցող ծաղրածուն» է։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 56

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»
Դուք կարդացե՞լ եք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.