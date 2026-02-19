Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Թույլ կտա՞ Ադրբեջանը որևէ հայի մեկնելու Բաքու կամ Արցախ՝ իր ծնողների գերեզմանին

Թույլ կտա՞ Ադրբեջանը որևէ հայի մեկնելու Բաքու կամ Արցախ՝ իր ծնողների գերեզմանին

Թույլ կտա՞ Ադրբեջանը որևէ հայի մեկնելու Բաքու կամ Արցախ՝ իր ծնողների գերեզմանին
19.02.2026 | 15:46

Ամասիայի շրջան ադրբեջանցիների այցի մասին տեղեկացված եղել է Հայաստանի ԱԱԾ-ն։ Ավելին, ոչ միայն տեղեկացված եղել է, այլև ապահովել է նրանց անվտանգությունը, որ հանկարծ հայերը որևէ վնաս չտան թշնամու առերևույթ լրտեսներին։

Լրատվամիջոցները կարող են ԱԱԾ-ից ճշտել, թե Բագրատաշենի անցակետում ի՞նչ ձևակերպում է եղել ադրբեջանցիների մուտքի համար, ինչպե՞ս են նրանք նշել, թե գալիս են իբրև թե իրենց ծնողների գերեզման այցելելու համար, ու ինչո՞ւ է ՀՀ ԱԱԾ-ն ապահովել նրանց անվտանգությունը։

Հիմա՝ հարց. թույլ կտա՞, արդյոք, Ադրբեջանը, որպեսզի որևէ հայ մեկնի Բաքու կամ Արցախ՝ իր ծնողների գերեզման այցելելու համար։ Թույլ չի տա, որովհետև, նախ, այնտեղ հայերի նկատմամբ անասնական ատելություն կա, բացի այդ, ադրբեջանցիներն ավերել են հայերի գերեզմանները։ Այցելելու և տեսնելու տեղ չկա։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 225

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հարստությունն էն ա, որ փետրվարի 19-ին սեղան ես գցում գարնան համար
Հարստությունն էն ա, որ փետրվարի 19-ին սեղան ես գցում գարնան համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.