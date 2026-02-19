Թույլ կտա՞ Ադրբեջանը որևէ հայի մեկնելու Բաքու կամ Արցախ՝ իր ծնողների գերեզմանին

Ամասիայի շրջան ադրբեջանցիների այցի մասին տեղեկացված եղել է Հայաստանի ԱԱԾ-ն։ Ավելին, ոչ միայն տեղեկացված եղել է, այլև ապահովել է նրանց անվտանգությունը, որ հանկարծ հայերը որևէ վնաս չտան թշնամու առերևույթ լրտեսներին։
Լրատվամիջոցները կարող են ԱԱԾ-ից ճշտել, թե Բագրատաշենի անցակետում ի՞նչ ձևակերպում է եղել ադրբեջանցիների մուտքի համար, ինչպե՞ս են նրանք նշել, թե գալիս են իբրև թե իրենց ծնողների գերեզման այցելելու համար, ու ինչո՞ւ է ՀՀ ԱԱԾ-ն ապահովել նրանց անվտանգությունը։
Հիմա՝ հարց. թույլ կտա՞, արդյոք, Ադրբեջանը, որպեսզի որևէ հայ մեկնի Բաքու կամ Արցախ՝ իր ծնողների գերեզման այցելելու համար։ Թույլ չի տա, որովհետև, նախ, այնտեղ հայերի նկատմամբ անասնական ատելություն կա, բացի այդ, ադրբեջանցիներն ավերել են հայերի գերեզմանները։ Այցելելու և տեսնելու տեղ չկա։
Նաիրի Հոխիկյան