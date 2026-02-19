Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Ե՞րբ ենք մեր երկրում «խալխ չլինելու» մթնոլորտ ստեղծելու

Ե՞րբ ենք մեր երկրում «խալխ չլինելու» մթնոլորտ ստեղծելու

Ե՞րբ ենք մեր երկրում «խալխ չլինելու» մթնոլորտ ստեղծելու
19.02.2026 | 17:27


Տպավորություն է, որ մենք այնքան ենք իրար ատում ու այնքան ենք իրար հանդեպ թշնամացած, որ մեզ օտար թշնամիներ էլ պետք չեն։

Մենք իրար կուտենք, կվերջացնենք, և այն մթնոլորտը, որը տիրում է Հայաստանում՝ ամեն փոքրիկ առիթով իրար սպանելու, իրար վրա ինքնահաստատվելու, իրար ճնշելու, իրար ոչնչացնելու, դրա հիմնական մեղավորը մեր քաղաքական, բիզնես և այլ, այսպես կոչված, էլիտաներն են, որոնք տարիներ շարունակ այնպիսի նյարդային ու լարված իրավիճակ են ստեղծել նաև հոգեբանորեն մեր հասարակության մեջ, որ ժողովուրդն արդեն չարացել է։

Հայկական լրահոսում գրեթե ամեն օր կարդում ենք՝ սպանություններ, դանակահարություններ, կոնֆլիկտներ․․․

Հայաստանը աշխարհի երևի եզակի պետություններից է, որտեղ ապրում են ճնշող մեծամասնությամբ նույն ազգի ներկայացուցիչներ, այսինքն՝ հայեր։

Այլ երկրներում, որտեղ բազմաթիվ այլ ազգեր են ապրում, այդ ազգերը մեկը մյուսի նկատմամբ շատ ավելի հանդուրժող և ադեկվատ են վերաբերվում, քան մենք՝ հայերս, ինքներս մեզ հետ, և դժվար է արդեն ասել՝ մենք ընդհանուր մի ա՞զգ ենք, թե ոչ։

Սիրելի քաղաքական էլիտաներ, բիզնեսմեններ և այլոք, ժամանակն է՝ մենք նստենք, հասկանանք՝ ոնց ենք մեր երկրի ապագան պատկերացնում, ոնց ենք իսկապես մեր երկրում հանդուրժողականության, սիրո, հարգանքի, իրար նկատմամբ հոգ տանելու և խալխ չլինելու մթնոլորտ ստեղծելու։

Այսպես ուղղակի չի կարելի շարունակել:

Մհեր Ավետիսյան

Դիտվել է՝ 154

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հարստությունն էն ա, որ փետրվարի 19-ին սեղան ես գցում գարնան համար
Հարստությունն էն ա, որ փետրվարի 19-ին սեղան ես գցում գարնան համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.