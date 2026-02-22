Պահանջեք ձեր իրավունքները
19.02.2026 | 21:59
«Ամեն բանի մեջ աղոթքով ու աղաչանքով ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն»:
Բայց մի՛ մոռացեք: Այլ ընդհակառակը, ձեր կարիքներն ու խնդիրները ներկայացրեք Ինձ՝ ավելի շատ գործարար մարդու նման, որն իր պահանջներն է հայտնում գործի տնօրենին, վստահ, որ անհրաժեշտ ամեն ինչ կարվի անպայման:
Ես կամենում եմ ձեր կարիքները հոգալ, բայց ձեր կողմից անպատճառ պիտի գա խնդրանքը կամ հավատքի վստահությունը, որովհետև Ինձ հետ ունեցած շփումն ու հաղորդակցությունը կենսական է ձեզ համար:
