Օրվա ընթերցում
«Մխիթարեցեք, մխիթարեցեք իմ ժողովրդին, - ասում է Աստված, -
դուք՝ քահանաներդ, Երուսաղեմի սրտո՛վ խոսեցեք և մխիթարեցեք նրան, որովհետև նա լի է տառապանքով։ Թող նրա մեղքերին թողություն լինի, քանզի իր մեղքերի համար նա Տիրոջ կողմից կրկնակի հատուցում ստացավ։
Անապատում կանչողի ձայնն է. «Պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհը և հարթեցեք մեր Աստծու շավիղները։
Բոլոր ձորերը պիտի լցվեն և բոլոր լեռներն ու բլուրները պիտի ցածրանան, դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան և առապարները՝ դաշտեր։
Պիտի հայտնվի Տիրոջ փառքը և ամեն մի մարմնավոր պիտի տեսնի Աստծու փրկությունը, քանզի Տերը խոսեց։
Մի ձայն ասում է՝ կանչի՛ր։ Ասում եմ՝ ի՞նչ կանչեմ։ «Իմացի՛ր, ամեն մարմին նման է խոտի և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի։ Խոտը չորանում է, նրա ծաղիկը թափվում, որովհետև նրա վրա փչում է Տիրոջ շունչը։ Արդարև, իմ այս ժողովուրդը նման է խոտի։ Խոտը չորանում է, ծաղիկը թափվում, բայց Տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան»։
Եսայի 40։1-8