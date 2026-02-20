Հայ ուսանողներին առաջարկում են թուրքական կրթաթոշակ ստանալ

Թուրքական բարեհաճությունը երազող ՔՊ–ական իշխանությունը հայ ուսանողներին առաջարկում է գնալ Թուրքիա՝ կրթվելու:
Armat Media-ին բուհերի ռեկտորներից մեկը տրամադրել է Գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանի շրջաբերականը, որով առաջարկվում է հայ ուսանողներին մասնակցել Թուրքիայի կրթաթոշակային ծրագրին:
ԱԳՆ խողովակներով Գիտության կոմիտե հասած այս շրջաբերականն առաջին անգամ է կիրառվում մեր երկրի կրթության ոլորտում:
Սրանով մինչև փետրվարի 20–ը հայ ուսանողները կարող են մասնակցել Թուրքիայի կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակում կազմակերպվող «Միջին մասնագիտական, բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի կրթաթոշակային ծրագրին:
Թուրքական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում առցանց հանդիպում կազմակերպել հնարավոր դիմորդների հետ՝ ծրագրի մանրամասները ներկայացնելու համար:
hayqnews.am կայքից