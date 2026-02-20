Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Հայ ուսանողներին առաջարկում են թուրքական կրթաթոշակ ստանալ

Հայ ուսանողներին առաջարկում են թուրքական կրթաթոշակ ստանալ

Հայ ուսանողներին առաջարկում են թուրքական կրթաթոշակ ստանալ
20.02.2026 | 11:18

Թուրքական բարեհաճությունը երազող ՔՊ–ական իշխանությունը հայ ուսանողներին առաջարկում է գնալ Թուրքիա՝ կրթվելու:

Armat Media-ին բուհերի ռեկտորներից մեկը տրամադրել է Գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանի շրջաբերականը, որով առաջարկվում է հայ ուսանողներին մասնակցել Թուրքիայի կրթաթոշակային ծրագրին:

ԱԳՆ խողովակներով Գիտության կոմիտե հասած այս շրջաբերականն առաջին անգամ է կիրառվում մեր երկրի կրթության ոլորտում:

Սրանով մինչև փետրվարի 20–ը հայ ուսանողները կարող են մասնակցել Թուրքիայի կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակում կազմակերպվող «Միջին մասնագիտական, բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի կրթաթոշակային ծրագրին:

Թուրքական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում առցանց հանդիպում կազմակերպել հնարավոր դիմորդների հետ՝ ծրագրի մանրամասները ներկայացնելու համար:

hayqnews.am կայքից

Դիտվել է՝ 103

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Հարստությունն էն ա, որ փետրվարի 19-ին սեղան ես գցում գարնան համար
Հարստությունն էն ա, որ փետրվարի 19-ին սեղան ես գցում գարնան համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.