20.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Արևմուտքի երկակի ստանդարտների մասին

20.02.2026 | 11:41

Նավալնիի մահը ցնցեց ամբողջ Արևմուտքը, էլ գող փիսո, էլ քաչալ շուն..., ով չալարեց մեղադրեց և քննադատեց Ռուսաստանի ղեկավարությանը ընդդիմադիր մեկ անձի մահվան համար:

Այսօր էլ շարունակվում է` Նավալնիի հիշատակի միջոցառումներ են տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում: Բայց ես ուզում եմ բոլորիդ հիշողությունը թարմացնել. 2020-ին, երբ Արցախում կոտորեցին մի ամբողջ սերունդ, իսկ 2023-ին արցախահայությունը (120 հազար) ենթարկվեց էթնիկ զտումների, Արևմուտքը լուռ հետևեց այդ ամենին: ՈՒստի ուզում եմ, որ բոլորդ մեկ անգամ ևս կարդաք մեր Ազգի հպարտություն, ՄԵԾՆ Հովհաննես Շիրազի «Հայոց Դանթեականից» մեկ հատված:

«Երբ թրատվում էր իմ ժողովուրդը:

Էլ ու՞ր է մարդը՝ այն էլ ստեղծված

Աստծո պատկերով:

Ով լիրբ լռություն, որ լռում ես դեռ,

Հյուսիսն՝ իր հավերժ սառույցների պես,

Հարավն՝ իր լուսնի մահիկի նման,

Արևելքն՝ ինչպես իր ծուխը ղեյլանի,

Արևմուտքն՝ ինչպես պոռնիկ անսահման:

Այնինչ, ով աշխարհ, թե քո լրբենի այս չորս բերանով

Գոռայիր մի հեղ,

Պատյան կփախչեր սուրը սուլթանի,

Չէր հորդա այսքան արյուն խելահեղ:

Ով ժանտ մարդկություն, վիշապ օձաքիստ,

Դահիճ լռություն, քած դու անտարբեր,

Ո՞նց էիր հացդ կուլ տալիս հանգիստ,

Երբ մի ողջ ազգ էր գլխատվում անտեր:

Վիշտ չկիսողի վիշտը չեն կիսում,

Վշտով եմ ասում:

Այսօր մեզ հասավ ձեռքով անասնի,

Վաղը, իմացե՛ք, ձեզ պիտի հասնի,

Վիշտ չկիսածը վիշտ պիտի տեսնի». Հովհաննես Շիրազ «Հայոց Դանթեական»:

Արևմուտքի երկակի ստանդարտները և մարդու իրավունքները, ինչպես նաև ժողովրդավարությունը, ստեղծված է նեղ անձնական շահերը պահպանելու և Ազգերը պառակտելու համար:

Սատանան պոզով-պոչով չի լինում, լինում է Արևմուտքի տեսքով...

«Ճշմարտության Ձայն»-ի ՖԲ էջից

