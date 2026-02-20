Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
«Առաջարկ Հայաստանին» միակ կամուրջն է հայերի համար

20.02.2026 | 12:08

Դե ի՞նչ, դիմում եմ նրանց , ովքեր այս օրերին մեկը մյուսին հերթ չտալով «Առաջարկ Հայաստանին» հայեցակարգի շրջանակում մեզ մեղադրում էին պրոռուսականության մեջ։

Այսպես, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ «Առաջարկ Հայաստանին» ծրագրին իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնել Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանը և առաջիկայում սկսելու է «Առաջարկ Հայաստանին» նախագծի քննարկումը եվրոպական մի շարք համայնքներում։

Եվ այստեղ ձեզ համար սկսում է ֆիլմի երկրորդ սերիան․ վաղվանից կարող եք մեզ մեղադրել արդեն նաև պրոեվրոպական լինելու մեջ։

Թեթևացնեմ ձեր «աշխատանքը», հաջորդիվ ՝ «Առաջարկ Հայաստանի» նախագիծը աջակցութուն է ստանալու սփյուռքի հայաշատ այլ համայնքներից՝ ԱՄՆ-ից, Մերձավոր Արևելքից, Ֆրանսիայից, Իրանից, Լատինական Ամերիկայից։ Այսպիսով, անհամբեր սպասում եմ մեր «պրոիրանականության», «պրոամերիկյանության», «պրոբրազիլականության» «պրոֆրանսիականության», «պրոմերձավորարևելյանության» մասին նոր մեղադրանքներին։

Իրականում, «Առաջարկ Հայաստանին» հայեցակարգը , ըստ էության, միակ կամուրջն է հայերի համար, որի շրջանակում աշխարհի բոլոր հայերը կարող են անմիջական մասնակցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության առաջ կանգնած ճգնաժամից դուրս գալու մոտեցումների և առաջարկների ձևավորմանը։

Թեև, գուցե, դա ձեզ համար անհասկանալի է, որովհետև ձեր հիմնական գործառույթը, նպատակը և «զենքը» դա հայերի բաժանումն ու պառակտումն է, ոչ թե ամբողջ հայության ուժերի և հնարավորությունների միավորումը։

Եվ այո՛, մի՛ կասկածեք՝ մենք բոլորս միասին կարող ենք մեր երկիրը դուրս բերել այն փոսից, որի մեջ դուք եք մեզ նետել։

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ

