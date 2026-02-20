Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Սարսափ՝ ոչ միայն իշխանությունը կորցնելուց, այլև՝ միասնականությունից

Սարսափ՝ ոչ միայն իշխանությունը կորցնելուց, այլև՝ միասնականությունից

Սարսափ՝ ոչ միայն իշխանությունը կորցնելուց, այլև՝ միասնականությունից
20.02.2026 | 12:17

Նիկոլ Փաշինյանի «կարկառուններից» մեկը նախօրեին այսպիսի մի գրառմամբ է «փայլատակել». ««Հայաստան» դաշինք (Ռոբերտ Քոչարյան+ՀՅԴ)+ «Առաջարկ Հայաստանին» (Գագիկ Ծառուկյան+Անդրանիկ Թևանյան) + «Ուժեղ Հայաստան» (Նարեկ Կարապետյան և ընկ.) = Партия Единая Армения»:

Այս քպականը, թերևս, կարծում է, թե մի այլ կարգի սրամտել է: Իբր հումոր է արել, էլի: Բայց ինչպես բոլոր հարցերում բոլոր քպականները, հումորի հարցում էլ է սույնը «ոտքին գցել»: Հակառակը, յուրատեսակ խոստովանություն է դարձել: Պարզ է, հարկավ, որ ակնարկը դեպի Ռուսաստան է գնում...

Իրականում, ահա, այդօրինակ «հումորներով» քպական կարկառունները բացահայտում են իրենց համակած սարսափները:

ՔՊ-ն, առաջին հերթին՝ Նիկոլ Փաշինյանն ու մերձավոր զինակիցներն ակնհայտորեն տագնապած են, եթե ավելին չասվի: Ամենից հետաքրքիրն այն է, որ օբյեկտիվորեն նրանք միանգամայն տեղին են տագնապած: Փաշինյանի ու «կոմպանիայի» տագնապները լիովին հիմնավորված են. քաղաքական դաշտում նախանշվում են ընդդիմադիր առնվազն երեք, իսկ հեռանկարում կանխատեսելի է նաև այլ խոշոր միավորումներ, որոնց հիմնական մոտեցումը նույնական է. Փաշինյանին ու ՔՊ-ին օրինականորեն հեռացնել իշխանությունից, Հայաստանը վերջապես ազատագրել այս մղձավանջից: Ու նման հաջողության համար գրեթե բոլոր նախադրյալներն առկա են:

Այո, ՔՊ-ին՝ Փաշինյանին ու իր կարկառուններին ամենից առաջ սարսափեցնում է այն, որ տվյալ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը և միավորումները կարող են Հայաստանում վերջ տալ փաշինյանական իշխանությանը: Թե դա ինչպես կլինի, քննարկման հարց է, հետընտրական հետոյի: Մի խոսքով, ընդդիմադիր խոշոր միավորումների համաձայնեցված գործունեության շնորհիվ լիովին իրատեսական է քպական ձախավեր իշխանություններից ազատվելու հեռանկարը: Ու դա Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա կարկառունների ամենամեծ սարսափն է: Իրենք շատ լավ են հասկանում, որ ժողովուրդն իրենց չի ընդունում, որ մարդիկ մերժում են իրենց, ավելին՝ շատերն ուղղակիորեն ատում կամ տանել չեն կարողանում նրանց: Եվ իրենք գիտակցում են, որ կորցնելու են իշխանությունը:

Պատահական չէ և այն, որ քպական ագրեսիվ քարոզիչները թիրախավորում են բացառապես նշված ընդդիմադիր ուժերին: Եվ հակառակը՝ ոչ մի բան չեն ասում հնարավոր այն մասնակիցների հասցեին, որոնք ընտրապայքարի մեջ են մտնելու ձայներ փոշիացնելու կամ Փաշինյանին այլ կերպ աջակցելու նպատակով: Սատելիտները, էլի...

Մյուս սարսափը, որ աչքի է զարնում այս գրառման ու նմանատիպ այլ գրառումների մեջ, հենց ձևակերպումն է: Անկախ նրանից, թե կոնկրետ ինչ է իբր նկատի ունեցել «կարկառունը», փաստը մնում է փաստ, որ, կամա թե ակամա, բացահայտում է իրենց ամենամեծ սարսափը, այն է՝ միասնական Հայաստանը: Ընդհանրապես՝ միասնականությունը: Այո, Փաշինյանի ու ՔՊ-ի ամենամեծ սարսափը հենց «Միասնական Հայաստան» արտահայտության մեջ է «կոդավորված:

Այո, Փաշինյանին ու ՔՊ-ին ցավեցնում է և՛ ցանկացած արժանապատիվ առաջարկ Հայաստանին, և՛ ուժեղ Հայաստանը, և՛ ընդհանրապես Հայաստանը: Կրկնենք՝ առավել ևս՝ միասնական Հայաստանի գաղափարը:

Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Մանրամասները՝ Past.am-ում

Հղումը՝ https://past.am/?p=432040&l=am%2F...

Դիտվել է՝ 101

