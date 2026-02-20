Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Փոքր երկրներն ու ազգերը պիտի լինեն հակագլոբալիստ, որ գոյատևելու շանս ունենան

Փոքր երկրներն ու ազգերը պիտի լինեն հակագլոբալիստ, որ գոյատևելու շանս ունենան

Փոքր երկրներն ու ազգերը պիտի լինեն հակագլոբալիստ, որ գոյատևելու շանս ունենան
20.02.2026 | 14:36

Մեծ հաշվով, աշխարհում այսօր կա մեկ մեծ հակամարտություն, դա գլոբալիստների ու հակագլոբալիստների միջև է: Բայց նույնիսկ այդ դեպքում երբեմն փոփոխական պահեր կան: Նույն պետությունը մի դեպքում կարող է լինել մի գաղափարի կողմից, մի ուրիշ դեպքում` լրիվ հակառակը, նայած, թե ում դիմաց է կանգնած: Մեծ երկրները ցանկանում են իրենց կողքի երկրներին իրենց միացնել, ու դա բնական է:

Կարծում եմ՝ վերջում, այսպես թե այնպես, գլոբալիզացիան է հաղթելու, բայց դա գոնե հիմա դեռ չի լինելու: Կլինի երևի մի քանի սերունդ հետո:

Աբսուրդը նրանում է, որ Հայաստանում իշխանություն են կազմում գլոբալիստտների կողմնակիցները: Մենք էդ ճամբարում, վերանալուց բացի, ուրիշ շանս չունենք: Ընդհանրապես, փոքր երկրներն ու ազգերը պիտի լինեն հակագլոբալիստ, որ գոյատևելու շանս ունենան:

Միհրան Միրզոյան

