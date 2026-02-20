Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Հերյուրանքի երկիր Հայաստանս

Հերյուրանքի երկիր Հայաստանս

Հերյուրանքի երկիր Հայաստանս
20.02.2026 | 17:30

Հայաստանյան իրական, կներեք, Իրական (Նոր) Հայաստանի պատմություն:

Ուրեմն, լրատվամիջոցներից մեկը նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի վերաբերյալ ինչ-որ բան է գրել: Ընդ որում, ընդհանրապես կարևոր չէ գրածի (ան)բովանդակությունը: Վալերի Օսիպյանն էլ լրատվամիջոցի գրածը հերքել է: Ասել է, որ այն «ամբողությամբ հերյուրանք է, լկտի սուտ է, եւ չի համապատասխանում իրականությանը»:

Պարզ իրավիճակ: Ինչպես ասում էր Քոչարյան Ռոբերտը` «ուչաստկովու գործ է»: Փորձեմ ստանձնել «ուչաստկովու» դերը:

Նորմալ լրատվամիջոցը, եթե ինչ-որ տեղեկություն է ստանում, ապա անպայման ճշտում է այն: Դրանից բացի` տեղեկությունը ճշտում է նաև տեղեկության թիրախ հանդիսացող անձից: Այնուհետև համադրում է բոլոր տվյալները և, առավելագույնը` սեփական կարծիք հայտնում:

Աննորմալ լրատվամիջոցն ինքն իր համար գաղափար է «ծնում», միգուցե` idée fixe, որն առանց ճշտելու հրապարակում է և մարդկանց անհարմար վիճակի մեջ է դնում:

Հիմա, ստեղծված տհաճ իրավիճակում ո՞վ է մեղավոր` «հերյուրանք» տարածող լրատվամիջո՞ցը, Վալերի Օսիպյա՞նը, թե՞ ... հերյուրանքը:

Օսիպյանն իր համար հանգիստ ապրում է, «никого не трогает», մեկ էլ հայտնվում է լրատվամիջոց, որի խմբագրի մոտ նախօրեին ծնվել է մոլուցքային միտք` idée fixe: Եվ խմբագիրն առանց ճշտումների հրապարակում է միտքը, որը հերքվում է և գնահատվում որպես հերյուրանք: Ի՞նչ է ստացվում: Վալերի Օսիպյանը միանշանակ մեղավոր չէ, խմբագիրը հարկ եղած դեպքում կպնդի, որ միտք, նույնիսկ` մոլուցքային միտք, արտահայտելը դատապարտելի չէ: Կմնա ... հերյուրանքը: Փաստորեն, Իրական (Նոր) Հայաստանում ամեն ինչում մեղավոր է Նորին Գերազանցություն Հերյուրանքը:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 190

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Նամակի տեղն ընդմիշտ բաց մնաց. մարդիկ էդ լեզվով էլ չեն խոսում
Նամակի տեղն ընդմիշտ բաց մնաց. մարդիկ էդ լեզվով էլ չեն խոսում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.