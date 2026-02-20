Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.02.2026
 
«Մենք պատերազմներ չենք փնտրում, մենք պատերազմներ չենք ուզում։ Սակայն եթե մեր եվրոպացի հարևանները, իրենց սխալները ճանաչելու և հասկանալու փոխարեն, պատերազմ ցանկանան՝ դա կլինի բոլորովին այլ պատերազմ և բոլորովին այլ միջոցներով»,- «Al Arabiya»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը:               
 
Նորություններ » Թրամփի «խաղաղության» պոպուլիզմը դարձել է ավտորիտար ռեժիմների լիցենզիան

Թրամփի «խաղաղության» պոպուլիզմը դարձել է ավտորիտար ռեժիմների լիցենզիան

Թրամփի «խաղաղության» պոպուլիզմը դարձել է ավտորիտար ռեժիմների լիցենզիան
20.02.2026 | 18:15

Վաշինգտոնում Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեցին, այսպես կոչված, «խաղաղության խորհրդի» նիստին։ Նիստի ֆոնին ալիևյան ռեժիմի ընդդիմադիրները փորձեցին իրականացնել խաղաղ բողոքի ակցիա, սակայն Ալիևի թիկնապահները, անտեսելով ամերիկյան իրավակարգը, հրելով մի կողմ ԱՄՆ ոստիկանությանը, ֆիզիկական բռնություն կիրառեցին ցուցարարների նկատմամբ։ Սա ոչ թե դիվանագիտական միջադեպ էր, այլ բացահայտ ցուցադրություն․ Ալիևը փաստացի ոտքերը սրբեց ամերիկյան ժողովրդավարության վրա՝ օգտվելով այն մթնոլորտից, որը ձևավորվել է Դոնալդ Թրամփի օրոք։

Թրամփի «խաղաղության» պոպուլիզմը իրականում դարձավ ավտորիտար ռեժիմների համար լիցենզիա՝ անպատիժ արհամարհելու ամերիկյան արժեքներն ու ժողովրդավարական ինստիտուտները։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 97

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ը կհարվածի Իրանին. բանակցությունները, կարծես, արդյունք չեն տալիս

Իրանի շուրջ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը հասել է պատմական ամենաբարձր կետերից մեկին։ Տեսականորեն ամերիկյան բանակն արդեն վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։
Դատելով ռազմական ներկայության կառուցվածքից՝ Պենտագոնը չի դիտարկում (գոնե այս պահին) ցամաքային որևէ գործողություն...

Սոցցանցային գրառումներ

Նամակի տեղն ընդմիշտ բաց մնաց. մարդիկ էդ լեզվով էլ չեն խոսում
Նամակի տեղն ընդմիշտ բաց մնաց. մարդիկ էդ լեզվով էլ չեն խոսում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները
Ի՞նչ են տալիս Հայաստանին հակառուսական տրամադրությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
Նոր տեխնոլոգիա՝ նոր Հայաստանում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.