Թրամփի «խաղաղության» պոպուլիզմը դարձել է ավտորիտար ռեժիմների լիցենզիան

Վաշինգտոնում Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեցին, այսպես կոչված, «խաղաղության խորհրդի» նիստին։ Նիստի ֆոնին ալիևյան ռեժիմի ընդդիմադիրները փորձեցին իրականացնել խաղաղ բողոքի ակցիա, սակայն Ալիևի թիկնապահները, անտեսելով ամերիկյան իրավակարգը, հրելով մի կողմ ԱՄՆ ոստիկանությանը, ֆիզիկական բռնություն կիրառեցին ցուցարարների նկատմամբ։ Սա ոչ թե դիվանագիտական միջադեպ էր, այլ բացահայտ ցուցադրություն․ Ալիևը փաստացի ոտքերը սրբեց ամերիկյան ժողովրդավարության վրա՝ օգտվելով այն մթնոլորտից, որը ձևավորվել է Դոնալդ Թրամփի օրոք։
Թրամփի «խաղաղության» պոպուլիզմը իրականում դարձավ ավտորիտար ռեժիմների համար լիցենզիա՝ անպատիժ արհամարհելու ամերիկյան արժեքներն ու ժողովրդավարական ինստիտուտները։
Գևորգ Կարապետյան