Օրվա ընթերցում
«Քո պարիսպների վրա, ո՛վ Երուսաղեմ, ամբողջ օրն ու ողջ գիշերը պահապաններ պիտի կարգեմ, որ մինչև վերջ չդադարեն հիշել Տիրոջը։
Ձեր նմանը չի լինի, երբ նա վերստին ուղղի և Երուսաղեմը դարձնի պարծանք երկրի վրա։"
Տերը երդվեց իր փառքով և իր բազկի զորությամբ, որ քո ցորենն ու կերակուրը չի տա քո թշնամիների ձեռքը և օտարների որդիները չեն խմի քո գինին, որի համար դու ջանք թափեցիր, այլ ովքեր այդ ամբարեցին՝ նրա՛նք պիտի ուտեն և օրհնեն Տիրոջը և ովքեր այդ հավաքեցին՝ նրա՛նք պիտի խմեն իմ սրբարանի սրահներում»։
Եսայի 62։ 6_9